ONLINE: Ďalšie drony leteli na Moskvu. Okolo mesta rozmiestnili protilietadlové veže

Vojna na Ukrajine trvá už 559. deň

7:11 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok navštívil vojakov v Doneckej a Zaporožskej oblasti. Neďaleko frontu boja s Ruskom strávil celý deň. O svojej ceste informoval v nočnom videoposolstve, v ktorom tiež vzdal hold ukrajinským vojakom a ich hrdinstvu.

Zelenskyj chcel podľa svojho vyjadrenia získať prehľad o stave jednotiek a situácii na fronte. Navštívil viac ako desiatku jednotiek, bol u letcov, námorníkov i pozemných vojsk. Stretol sa tiež s vojenskými lekármi.

S vojakmi hovoril o nedostatočnom personálnom obsadení niektorých bojových jednotiek, nedostatku niektorých druhov munície, potrebe bezpilotných lietadiel, obrane pred dronmi i logistike, uviedla agentúra DPA.

6:45 Boje na Ukrajine sú tvrdé aj pre ostrieľaných veteránov. Pre neskúsených vojakov, ktorí boli nedávno vytrhnutí z civilného života, je to ešte oveľa krutejšia skúsenosť. Bývalý právnik Ihor začiatkom augusta zažil, ako Rusi zaútočili na ruiny dediny Novoselivka v Charkovskej oblasti, ktoré jeho rota bránila, píše list The Kyiv Independent. Podľa Ukrajincov, s ktorými hovoril The Kyiv Independent, ich ale výcvik nepripravil na typ vojny, ktorá sa v súčasnosti vedie na Ukrajine. Podľa nich dôstojníci NATO realitu na ukrajinskom bojisku nechápu.

Štýl bitiek na ukrajinskom vidieku, v ktorých sa mieša zákopová vojna známa z prvého svetového vojnového konfliktu s technológiami a taktikou 21. storočia, NATO nemá vo svojom registri. Podľa vojenského experta by pomohlo, keby niektorí z inštruktorov Ukrajinu navštívili.

6:10 Ruské ministerstvo obrany a starosta Moskvy Sergej Sobjanin informovali o zničení troch dronov, ktoré sa údajne pokúsili zaútočiť na Moskvu. Ruská protivzdušná obrana jeden z dronov zostrelila nad Kalužskou oblasťou, druhý v Moskovskej oblasti a tretí v Tverskej oblasti. S odvolaním sa na ruské médiá o tom informovala ruskojazyčná verzia stanice BBC.

"Dnes v noci jednotky protivzdušnej obrany zničili v Kalužskej oblasti a v okolí mesta Istra drony, ktoré sa pokúšali zaútočiť na Moskvu. Na mieste pádu trosiek nie sú žiadne škody ani obete. Na mieste sú záchranné zložky, "napísal na telegrame Sobjanin. O zostrelení dronu blízko obce Zavidovo v Tverskej oblasti písal Sobjanin v ďalšom príspevku, uviedla agentúra AFP.

Ukrajinské ministerstvo obrany útok pripisuje ukrajinským silám, nevyjadruje sa ale k ich možnému cieľu, podotýka AFP. Podobné zostrelenie dronov hlásila Moskva naposledy v pondelok.

Pravdepodobne na odvrátenie útokov dronov rozmiestnila ruská armáda v okolí Moskvy kovové veže a špeciálne rampy, na ktorých sú umiestnené samohybné protilietadlové systémy typu Pancir S-1. Vyplýva to z reportáže štátnej spravodajskej stanice Rossija 1 odvysielanej v nedeľu. Informovala o tom v utorok nemecká televízia n-tv.

Novinárovi Markovi Krutovovi z Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda (RFE/RL) sa na základe odvysielaných záberov podarilo geolokalizovať jednu z pozícií protilietadlovej obrany. Objekt s dvomi rampami sa podľa neho nachádza neďaleko obce Zarečie, ležiacej necelých desať kilometrov od vidieckej rezidencie ruského prezidenta Vladimira Putina Novo-Ogariovo. Pozícia už nejaký čas existuje, no v posledných týždňoch bola rozšírená a posilnená rampami.

Podľa vojenského analytika H I Suttona pripomínajú tieto konštrukcie protilietadlové veže vybudované nacistami napríklad v Berlíne, Hamburgu, Viedni a Vroclavi. Tieto stavby s namontovanými protilietadlovými delami mali počas druhej svetovej vojny držať v šachu spojenecké bombardovacie lietadlá a zároveň chrániť obyvateľstvo. Vyvýšená poloha mala protilietadlovému delu poskytnúť voľné palebné pole.

Myšlienka umiestniť protilietadlové systémy typu Pancir na vyvýšené pozície nie je nová ani v Rusku. Už v januári boli takéto systémy umiestnené na niekoľko administratívnych budov v Moskve.

Podľa odborníkov sú veľkosť a rýchlosť kľúčovými problémami v boji proti dronom. Bežné systémy protivzdušnej obrany sú zvyčajne kalibrované na veľké a rýchle objekty, ako sú rakety, lietadlá a helikoptéry, zatiaľ čo drony sú často menšie a pomalšie.

Pancir S-1 je ruský samohybný protilietadlový systém krátkeho a stredného dosahu. Je určený na obranu najdôležitejších vojenských a priemyselných zariadení, jednotiek a útvarov pozemných síl. Ruská armáda ho používa od roku 2012.