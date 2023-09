Ukrajinci tvrdia, že obec Robotyne v Záporožskej oblasti sa im podarilo oslobodiť už koncom augusta. Tlak na Verbove by mohol naznačovať ďalší úspech Kyjeva, ale Barros pripomína, že to vyzerá tak, že v oblasti ešte nie je dostatočné množstvo útočiacich pechotných jednotiek.

Ťažká situácia

Výrazný postup v tejto oblasti by v ideálnom prípade mohol viesť až k tomu, že by sa Ukrajinci dostali k Azovskému moru. Okupovaný Krym by tak mohli odrezať od podpory z pevniny.

Kým na juhu sa Ukrajincom aspoň do istej miery darí, podľa spravodajského portálu Kyiv Independent je situácia na severovýchode zložitejšia. Onlinový denník zverejnil reportáž z Charkovskej oblasti, kde sa novovybudovaná ukrajinská brigáda sťažuje na nedostatočný výcvik. Ale aj na to, že to, čo vojakov naučili západní inštruktori, na Rusov nie vždy stačí.

"Stratil som tam druhov. Odvtedy som sa tam nevrátil a ani sa nechcem vrátiť. To, čo som tam prežil, je len chaos,“ povedal pre Kyiv Independent vojak Ihor, ktorému novinári na jeho žiadosť zmenili meno. Ukrajinec patrí k 32. separátnej mechanizovanej brigáde, ktorá sa začala tvoriť len na začiatku tohto roku. "Je to tiež jedna z mála brigád, ktoré majú držať severovýchodný front, zatiaľ čo väčšina vojakov a techniky je umiestnená na južnom fronte, kde sa Ukrajina pomaly tlačí vpred,“ uviedol Kyiv Independent.

Ihor opísal situáciu z augusta, keď sa jeho jednotka dostala do bojov s Rusmi v obci Novoselivka v Charkovskej oblasti. Okupanti mali väčšiu palebnú silu a Ukrajincov nepriateľské delostrelectvo odrezalo od vojenskej a lekárskej pomoci.

Vojaci z 32. separátnej brigády majú za sebou trojtýždňový výcvik v Nemecku, ale tvrdia, že ich nepripravil na to, čo ich čakalo na fronte. Naučili sa vykonávať lekárske zákroky v podmienkach vojny, čo bola pre nich mimoriadne užitočná novinka. So samotným bojovým výcvikom však neboli Ukrajinci spokojní.

"Príslušník pechoty NATO vie, že má podporu, a môže postupovať s istotou, že je vysoká pravdepodobnosť, že nezabijú alebo nezmrzačia,“ povedal Ihor s tým, že armády Severoatlantickej aliancie by v boji podporovalo letectvo, delostrelectvo a odmínovacie jednotky. Nič z toho Ukrajinci nemajú v dostatočnom množstve.

Faktom je, že ani západné ozbrojené sily nemajú v podstate žiadne skúsenosti, čo sa týka boja s početným a opevneným nepriateľom. V nedávnom rozhovore pre Pravdu o tom hovoril rakúsky vojenský analytik Franz-Stefan Gady.

"Keď sa rozprávate s ľuďmi, ktorí nacvičujú scenáre prelomenia silno opevnených nepriateľských línií, povedia vám, že často sa im to nepodarí. Otázkou potom je, ako zmeniť prístup, ako sa dostať cez jednotlivé línie obrany, ako ich obísť, nájsť slabé miesta a sformovať kombinované manévre jednotiek. A toto všetko by sa malo udiať relatívne rýchlo, lebo na tom je založený úspech. Aby boli Rusi takí prekvapení, že nebudú mať čas nasadiť rezervy. Je to mimoriadna vojenská výzva. Všetky európske armády by s ňou mali problém,“ povedal Gady.

Západní inštruktori

"Ukrajinci sa zúčastňujú viacerých výcvikových programov na Západe, no je tu niekoľko problémov. Vedenie operácií na úrovni práporu alebo brigády je veľmi komplikované. Keď vyššie postavených dôstojníkov nevyškolia dôkladne s ostatnými vojakmi, bude to mať vplyv na dianie na bojisku. Otázne je aj to, či stačia výcvikové programy, ktoré trvajú niekoľkých mesiacov alebo týždňov,“ reagoval pre Pravdu rakúsky vojenský expert Emil Kastehelmi.

Ukrajinský bezpečnostný odborník Serhij Zhurec tvrdí, že vojenské manévre v Nemecku sa príliš zameriavajú na boj v mestskom prostredí.

"Európske krajiny by mali upraviť výcvik,“ vyhlásil Zhurec pre Kyiv Independent s tým, že západní inštruktori by sa mali ísť pozrieť na front.

Podľa Kastehelmiho je to dobrý, ale aj predsa len rizikový nápad.

"Vyslanie západných vojenských inštruktorov by mohlo byť efektívnym riešením, pretože by mohli získať lepší obraz o celkovej situácii a jednotkách, ktoré majú cvičiť. Z praktického hľadiska by to však znamenalo, že na Ukrajinu by bolo potrebné poslať možno stovky vojakov. Aj keby sa zapojili len do výcviku, keby niekto z nich zomrel napríklad pri ruskom raketovom útoku, z hľadiska medzinárodných vzťahov by to problematické. Znamenalo by to, že Západ by sa vojensky ešte viac zapojil do vojny. Na druhej strane by sa dalo namietať, že hoci je to ťažké rozhodnutie, stále to môže byť prirodzený ďalší krok, ak skutočne chceme, aby Ukrajina z dlhodobého hľadiska zvíťazila,“ vysvetlil Kastehelmi.