Smrť číha aj na deti. V ukrajinských školách sa učia, ako sa chrániť pred mínami

„Vzdelanie by malo dať dieťaťu užitočné vedomosti a zručnosti. Žiaľ, teraz a aj veľmi dlho do budúcna, budú na Ukrajine extrémne potrebné vedomosti a zručnosti týkajúce sa bezpečia pred mínami,“ povedal minister školstva Oksen Lisovyj. „Je úlohou dospelých a celého vzdelávacieho systému poskytnúť deťom všetky potrebné informácie o tom, ako ostať v bezpečí. Niektorí učitelia sa na vzdelávaní o mínach už aktívne podieľajú, no naším cieľom je, aby sa to dostalo do každej školy, do každej triedy a ku každému žiakovi,“ dodal minister.

Lisovyj veľmi dobre vie, o čom hovorí. Vo veku 51 rokov má za sebou dlhú kariéru učiteľa a manažéra vzdelávacích organizácií a inštitúcií. Je však aj vojakom. Po začatí ruskej invázie vlani vo februári dobrovoľne narukoval a rok slúžil vo frontových jednotkách. V marci tohto roka ho parlament vymenoval za ministra školstva.

Učitelia budú môcť absolvovať online kurzy o tom, ako učiť bezpečnosť pred mínami deti všetkých vekových kategórií. Už teraz môžu využiť manuál a prezentácie prispôsobené žiakom základných aj stredných škôl. Tieto materiály vyvinul UNICEF v spolupráci so psychológmi a odborníkmi na míny. Sú medzi nimi kreslené príbehy, hry a videá so slávnym psom Patronom, ktorý je vycvičený na hľadanie výbušnín. Interaktívne materiály deťom vysvetľujú, ako sa majú bezpečne správať v oblastiach, ktoré môžu byť zamínované.

V tomto roku už absolvovalo tieto kurzy pod vedením UNICEF viac ako 5000 učiteľov, sociálnych pracovníkov a členov rôznych organizácií. Tí následne poskytli príslušné lekcie pre viac ako 640-tisíc detí. Je to momentálne jeden z najdôležitejších vyučovacích predmetov. Podľa misie OSN totiž míny na Ukrajine od začiatku invázie do polovice leta 2023 zabili alebo zranili 100 detí.

Teraz už bývalý minister obrany Oleksij Reznikov nedávno povedal, že Ukrajina je v dôsledku ruskej agresie „najviac zamínovanou krajinou na svete“. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského Rusi zamínovali viac ako 200-tisíc štvorcových kilometrov, čo je približne tretina Ukrajiny. Na oslobodených územiach sa o odstránenie týchto nástrah snaží 500 tímov, no súčasným tempom potrvá odmínovanie niekoľko storočí.

Ako príklad možno uviesť Chersonskú oblasť, ktorej časť na pravom brehu rieky Dneper bola oslobodená vlani v novembri. Odvtedy až do dnešného dňa tam ukrajinskí ženisti prezreli a vyčistili plochu s rozlohou 800 štvorcových kilometrov, z toho 678 štvorcových kilometrov tvorila poľnohospodárska pôda. Hlavné mesto Slovenska má rozlohu 368 štvorcových kilometrov, za necelých desať mesiacov sa tak v Chersonskej oblasti podarilo odmínovať plochu len o niečo väčšiu ako dve Bratislavy.

Na preskúmanom území sa našlo spolu 95 000 kusov mín alebo nevybuchnutej munície. Je to akoby Bratislava bola posiata 43 700 mínami alebo Košice 29 000 mínami. A to je len jedna časť ukrajinského územia. Na juhu Záporožskej oblasti, kde momentálne prebiehajú najtvrdšie boje, nakládli Rusi mín omnoho viac.