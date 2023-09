Prvý zničený Challenger 2. Čo sa stalo s tankom a s jeho posádkou?

Ofenzíva pokračuje, Ukrajinci chvália britské tanky Video Ukrajinské ministerstvo obrany sa poďakovalo Londýnu za podporu a dodávky tankov Challenger 2 a delostreleckých systémov AS90. / Zdroj: Britské ministerstvo obrany

Najprv si podrobne opíšme, čo je vlastne na videu vidno (a čo nie). Každý detail je totiž dôležitý pre poskladanie celkového obrazu situácie. Video nasnímala posádka terénneho auta, ktoré je zjavne ukrajinské. Praskliny na čelnom skle má zalepené žltou a modrou páskou, na palubnej doske je hneď za sklom zmotaná ukrajinská vlajka a v neposlednom rade posádka hojne nadáva po ukrajinsky. To, že je to bežné terénne auto, znamená, že sa nachádza dosť ďaleko od frontovej línie. Okolo však dopadajú delostrelecké granáty.

Na začiatku videa je vľavo na okraji cesty vidno horiaci tank Challenger. Jeho identitu potvrdzuje charakteristický tvar veže, hlaveň kanóna a zameriavač nad ňou. Tank mal tiež na zadnej časti korby upevnené dva sudy s palivom. Challenger 2 je jediným západným tankom, ktorý si takto nosí dodatočnú zásobu pohonných hmôt.

Otočená veža

Tank má vežu otočenú kolmo do boku. To je prvým znamením toho, že sa posádka dostala von. Vodič tanku sa totiž vie vysúkať zo svojej pozície aj vtedy, keď hlaveň kanóna mieri smerom dopredu, no lepšie sa mu vystupuje, keď sa veža otočí nabok. Posádka teda mala dosť času, aby vežu otočila a pokojne vystúpila. Strop veže nevidno, lebo je zahalený hustým čiernym dymom. Medzi kúdolmi dymu však občas šľahajú aj plamene – a to presne v strede veže, kde sú poklopy posádky. To znamená, že aj poklopy na veži sú otvorené a posádka ju teda v poriadku opustila.

Poloha tanku na ľavom okraji cesty naznačuje, že tank narazil na mínu a tá ho imobilizovala. Cesty totiž Rusi nezamínovali, aby sa po nich mohli pohybovať aj oni. Ich okolie však husto zamínované je. Na cestách sú len občas položené mínové prekážky. Je možné, že tankisti jednu takú zbadali, chceli sa jej vyhnúť doľava a nabehli na ďalšiu mínu pri ceste. Tesne pri tanku totiž aj posádka terénneho auta na poslednú chvíľu zbadá nejakú prekážku na ceste a za hlasného nadávania sa jej vyhne prudkým oblúkom doprava.

Imobilizovaný tank sa po tom, čo ho opustila posádka, stal terčom buď ruského delostrelectva alebo kamikadze dronov. Denník The Guardian s odvolaním na svoje anonymné zdroje uvádza, že ho zničil dron Lancet a potvrdzuje, že posádka prežila bez úhony. Rovnakým spôsobom, teda výbuchom míny a následným útokom dronu, bola zničená aj väčšina z tankov Leopard 2 stratených na začiatku ofenzívy. V oblasti však stále prebieha delostrelecké ostreľovanie, ktoré je zachytené aj na videu. Takže tento Challenger 2 mohol byť pokojne zasiahnutý aj delostreleckým granátom.

Či už to bol samovražedný dron alebo delostreľba, tank bol zasiahnutý do zadnej motorovej časti. Ľavý sud s palivom bol odtrhnutý a jeho obsah horí naľavo od tanku. V motorovom priestore došlo k výbuchu, ktorý vyrazil kryty smerom von. To tiež svedčí o tom, že k tomu došlo až po tom, čo stroj opustila posádka. Za normálnych okolností totiž tento priestor sčasti prekrýva zadná časť veže. To, že sú kryty voľne vyrazené smerom von znamená, že k tomu došlo až po otočení veže nabok.

Ďalšie zničené vozidlá

Zaujímavé je aj ďalšie pokračovanie videa. Vidno na ňom starší tank T-64BV, ktorý sa vyrábal na Ukrajine. Ten bol tiež vyradený na okraji cesty, tentoraz vpravo. Na prvý pohľad vyzerá nepoškodený, no na zlomok sekundy sa v zábere mihne diera v pravom zadnom rohu jeho motorovej časti. Diera je zhora, takže išlo tiež o zásah dronom alebo delostreleckým granátom. Okolie diery je čierne, čo znamená, že po zásahu nasledoval aj požiar – ten sa však nerozšíril na celé vozidlo. Možno zafungoval hasiaci systém.

Do tretice vidno v samom závere videa ešte jedno vyradené vozidlo. Tentoraz je kolesové, no presný typ sa nedá rozoznať, pretože zábery sú mimoriadne nekvalitné. Leží na boku naľavo od cesty. Je to len špekulácia, ale tiež to môže byť následok výbuchu míny na okraji cesty. Rovnako ho však mohol prevrátiť aj výbuch delostreleckého granátu.

Video nebolo presne lokalizované, vzniklo však niekde južne od obce Robotyne v Záporožskej oblasti, kde ukrajinská armáda preráža ruské línie. To, že je cesta stále ostreľovaná delostrelectvom, svedčí o jej mimoriadnej dôležitosti. Ruské delostrelectvo totiž počas ukrajinskej ofenzívy čelí presnej odvetnej paľbe a preto si ciele starostlivo vyberá a strieľa len v najnutnejších prípadoch. Ako sme už spomínali, cesty nebývajú zamínované, je však na ne sústredená väčšina ruskej obrany vrátane delostrelectva.

Ďalšia možnosť, prečo je ruské delostrelectvo také aktívne, je, že Ukrajinci začali postupovať rýchlejšie a ich vlastné delostrelectvo ostáva viac vzadu. Preto môžu byť niektoré ruské batérie mimo dosah odvetnej paľby.

To, že je zničený tank zachytený pomerne ďaleko od frontu, tiež naznačuje, že Ukrajinci postupujú vpred. So stratami sa rátalo od začiatku a Challenger 2 pri tom splnil svoju úlohu – ochránil životy posádky.

zväčšiť Foto: Twitter / MOD challenger sudy Hore zničený Challenger 2 na Ukrajine, dole tank v službách britskej armády. Zakrúžkované sú sudy s palivom.

Challenger 2 vznikol na prelome 80. a 90. rokov, britská armáda ho zaradila do služby v roku 1998. Stroj nemá automatický nabíjací systém typický pre sovietske tanky, preto má štvorčlennú posádku. V sovietskych strojoch sú len traja tankisti, pretože nabíjač nie je potrebný. Challenger 2 však má, podobne ako iné západné tanky, bezpečnejšie uloženú muníciu. Pri zásahu je tak oveľa nižšie riziko výbuchu celého tanku.

Hlavnú výzbroj tanku tvorí kanón kalibru 120 mm, pre ktorý dostala Ukrajina aj muníciu z ochudobneného uránu. Tá je veľmi účinná proti obrneným cieľom protivníka. Pre vysokú presnosť a účinnosť využívajú ukrajinskí tankisti tieto britské stroje najmä na ničenie ruských vozidiel na veľkú vzdialenosť.