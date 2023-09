Známa dopravná tepna, kde sa denne premelú tisíce ľudí, aj univerzitná rieka v Cambridgei. mReportér zachytil krásy Londýna

Letné dni sa dajú tráviť aj splavovaním rieky Cam v univerzitnom mestečku Cambridge. To presne urobil mReportér Martin, ktorý sa s nami podelil o videozábery. Navštívil tiež tamojšiu univerzitu Queens’ College a jej známy most Wooden Bridge. Na záver si môžete pozrieť aj dopravnú tepnu - vlakovú stanicu na Liverpool Street Station. Z nej sa dá pohodlne dostať do každej časti Londýna.