Čo sa stane, ak Rusko trafí Rumunsko? Čaputová: O zapojeni sa NATO sme nediskutovali

Zasiahli trosky ruského dronu Rumunsko, teda krajinu Severoatlantickej aliancie? Kyjev vyhlásil, že sa to stalo. Bukurešť toto tvrdenie začiatkom týždňa najprv odmietla. No dnes rumunský prezident Klaus Iohannis uviedol, že jeho krajina skúma trosky, ktoré sa našli na území jeho krajiny a mohli by to byť časti ruského bezpilotného lietadla.

Bukurešť je v strehu

"Sme v strehu a veľmi dobre nás bráni Severoatlantická aliancia,“ vyhlásil Iohannis na summite krajín Trojmoria (3SI) v Bukurešti.

Ruský dron v Rumunsku? Čaputová o bezpečnostnej situácii Video Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová je na summite Trojmoria v Bukurešti. Je možné, že na územie Rumunska dopadli trosky ruského dronu. / Zdroj: TV Pravda

Faktom je, že Rusko viac ráz ostreľovalo ukrajinské prístavy na Dunaji. Nájdené trosky boli asi 100 metrov od hranice na ukrajinskom území. Je možné, že Bukurešť bude s alianciou konzultovať ďalší postup v rámci článku 4.

Drony vyslalo v pondelok Rusko proti prístavu Izmajil. Zasiahlo sklady, ale ukrajinskej obrane sa vraj podarilo zničiť 23 z 32 samovra­žedných bezpilotných lietadiel Šahíd, ktoré Moskve dodáva Teherán. Útokmi proti prístavom na Dunaji chce Rusko sťažiť Ukrajine vývoz potravín loďami cez Čierne more. Moskva v júli prestala rešpektovať dohodu o obilnom exporte. Bezvýsledne o nej v pondelok rokovali šéf Kremľa Vladimir Putin a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ich schôdzka sa konala len pár hodín po ostreľovaní prístavu Izmajil.

S čím sa NATO dokáže postaviť na východe proti Rusku? Video NATO sa opevňuje na východnom krídle. Rozhodlo o posilnení jednotiek na východnom krídle a štruktúry posilnenej predsunutej prítomnosti vznikajú okrem Poľska a Pobaltia aj v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Pozrite si video NATO, ako by to malo fungovať. / Zdroj: NATO

Odkedy Rusko odstúpilo od obilnej dohody, Ukrajina s niekoľkými loďami otestovala novú vývoznú trasu cez Čierne more. Tá do značnej miery prechádza teritoriálnymi vodami Rumunska a Bulharska. Oba štáty patria do NATO, čo ukrajinské plavidlá chráni pred ruskými útokmi.

"Sme pripravení na všetky mimoriadne situácie. Rusko naďalej vytvára nové riziká, ktoré môžu viesť k nesprávnym kalkuláciám a eskalácii,“ pripomenul rumunský minister Angel Tilvar pre denník Financial Times. Podľa neho si žiadna krajina, ktorá susedí s Ukrajinou, nemôže byť istá, či náhodne nedôjde k nejakému incidentu.

Nie je to len teória. Vlani v novembri v Poľsku zomreli ľudia, keď ich zhodou nešťastných okolností zasiahol výbuch ukrajinskej rakety protivzdušnej obrany nasadenej proti masívnemu ruskému útoku. Preto ani Rumunsko nič nepodceňuje. Podľa ministra Tilvara nasadilo vo svojich teritoriálnych vodách a pri pobreží 11 bojových lodí, dve helikoptéry, šesť námorných dronov a tri tímy špecialistov na odstraňovanie výbušnín.

Nemecké leopardy sa osvedčili na Ukrajine a ovládli aj Lešť Video Zdroj: TV Pravda

Úloha Trojmoria

V tejto atmosfére sa v Bukurešti dnes konal už spomínaný summit Trojmoria. Táto iniciatíva vznikla v roku 2015 v prvom rade na popud Varšavy. Patria do nej Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Takto prepája tri moria: Baltské, Čierne a Jadranské.

Slovensko na schôdzke v rumunskom hlavnom meste zastupovala prezidentka Zuzana Čaputová. "Preveruje sa a vyšetruje, či ide o časti ruského dronu. Je potrebné zdôrazniť, že cieľom nebolo Rumunsko, ale ukrajinský prístav, ktorý je na opačnom brehu Dunaja. V každom prípade je to neprijateľné,“ povedala Čaputová s tým, že na summite sa nerokovalo o zapojení NATO.

Video Zdroj: NATO

"Vojna Ruska proti Ukrajine a napätie na hraniciach s Bieloruskom naznačujú potrebu prehĺbenia spolupráce v rámci Trojmoria v oblasti bezpečnosti. Pôvodne sa 3SI zameriavala najmä na ekonomické a infraštruktúrne aspekty, ale teraz získava dodatočný význam ako platforma pre budovanie regionálnej bezpečnosti a stability,“ uviedol pre Pravdu Lukasz Lewkowicz, expert na Trojmorie z Univerzity Marie Curieovej-Sklodowskej v Lubline.

Podľa odborníka sa skupina krajín Trojmoria určite bude zaoberať otázkou podpory Ukrajine a možnej účasti 3SI na obnove tejto krajiny po skončení vojny. "Jednou z dôležitých tém môže byť rastúci význam prístavov v Rumunsku a v Poľsku, cez ktoré je možné vyvážať potraviny z Ukrajiny do Afriky a na Blízky východ. Pre Rumunsko sú dôležité aj dva strategické infraštruktúrne projekty 3SI – cestná trasa Via Carpatia a železničná trasa Rail-2-Sea (mohli by spojiť Baltské more s Čiernym, respektíve Egejským morom, pozn. red.) Rozhovory sa zamerajú aj na pokračujúce snahy o diverzifikáciu dodávok energie a posilnenie kybernetickej bezpečnosti regiónu,“ priblížil Lewkowicz.

Samozrejme, čo sa týka podpory Ukrajiny, jeden z problémov 3SI spočíva v rôznych pohľadoch zainteresovaných krajín.

"Sankcie Európskej únie proti agresorovi, teda Rusku, nepodporuje Maďarsko,“ reagovala pre Pravdu Agnieszka Nitszkeová z Inštitútu politológie a medzinárodných vzťahov Jagelovskej univerzity v Krakove.

Otázkou je, ako to bude po septembrových predčasných voľbách na Slovensku. Pred nimi prieskumy verejnej mienky vedie Smer, ktorý hovorí o ukončení vojenskej pomoci pre Ukrajinu a šíri proruské postoje. Rovnaké je to v prípade strán Republika a SNS.

Dunaj NATO nezastavil. Vojaci ho poľahky prekonali Video Zdroj: NATO

Alena Kudzko z think-tanku GLOBSEC však zdôrazňuje, že Trojmorie by sa malo sústreďovať na ďalšiu podporu Ukrajiny, ale i Moldavska.

"Ak sa iniciatíva zameria na začlenenie týchto dvoch krajín do projektov infraštruktúry, mohlo by to pomôcť oživiť politický a obchodný záujem o ňu. Trojmorie malo problém s politickou nedôverou. Menšie krajiny ho často považovali za iniciatívu, ktorú presadzuje Poľsko a ktoré by tiež najviac získalo z investícií. Zameranie sa na integráciu Ukrajiny a Moldavska poskytuje spoločné dôvod na fungovanie a jasnejšiu víziu fóra, keďže sa jeho výhody môžu rozložiť v celom regióne. Plánované projekty infraštruktúry, ktoré by zahŕňali Kyjev a Kišiňov, by vytvorili ďalšie ekonomické stimuly na investovanie v regióne,“ vysvetlila pre Pravdu Kudzko.

Nitszkeová tiež pripomína, že Trojmorie malo nálepku projektu presadzujúceho euroskeptické postoje, ktoré sa v Poľsku dajú vnímať od roku 2015 a v Maďarsku už po roku 2010.

"Iniciatíva bola vnímaná ako nástroj euroskeptikov na úrovni EÚ. Podľa môjho názoru by to mohlo viesť k politickej fragmentácii únie a jej oslabeniu na medzinárodnej scéne. Z toho by nepochybne získali krajiny ako Rusko a Čína,“ skonštatovala Nitszkeová.

Odborníčka si myslí, že ruská vojna proti Ukrajine vytvára pre Trojmorie novú príležitosť na fungovanie.

"Zamerala záujem západnej Európy na východ. Trojmorie môže efektívne pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi EÚ a východoeurópskymi štátmi, ktoré ašpirujú na členstvo v únii. Aby sa tak však stalo, je potrebné, aby niektoré štáty 3SI prekročili svoje úzke národné záujmy, lebo tie nezbližujú členov Trojmoria,“ povedala Nitszkeová.

Dnes k štátom Trojmoria pribudlo Grécko. Súčasťou summitu v Bukurešti je aj sprievodné podnikateľské fórum, na ktorom majú účasť i slovenské firmy, a koná sa zajtra.

Energetika a biznis

"Iniciatíve by prospelo, keby v nej mal súkromný sektor silnejší hlas a bol aktívnejší pri definovaní projektov. To je jeden z problémov 3SI. A je o zároveň dôvod, prečo sa do projektov v rámci Trojmoria dostatočne nezapojili súkromné firmy. Plány totiž vznikli zhora, čo znamená, že súkromný sektor nevidel dostatočný ekonomický dôvod na to, aby do nich investoval. Alebo mu financovanie projektov nestálo za to vzhľadom na ich byrokratické a politické nastavenie,“ ozrejmila Kudzko. Maciej Zaniewicz, expert z poľskej nadácie Energetické fórum, tvrdí, že kľúčom k úspechu 3SI je doprava a energetika.

"Cieľom projektov je zvýšiť nezávislosť krajín a diverzifikovať dodávky kľúčových surovín. Väčšina významných projektov v tejto oblasti, ako napríklad výstavba plynovodu Poľsko-Litva, synchronizácia elektrizačných sústav pobaltských štátov s európskou sústavou alebo terminál pre skvapalnený plyn v Chorvátsku, bola vypracovaná v rámci iniciatívy Trojmoria. Často však nevidíme, že našou slabinou nie je závislosť od ruských palív, ale od dovozu palív vo všeobecnosti. Čo mi chýba, je väčší dôraz na obnoviteľné technológie či skladovanie energie – tieto projekty sú, ale je ich málo,“ vysvetlil pre Pravdu Zaniewic.

V rámci debaty o energetike a klimatických zmenách sa Čaputová v Bukurešti stretla s americkým exministrom zahraničia Johnom Kerrym. Ten teraz pôsobí ako špeciálny vyslanec USA pre klímu.