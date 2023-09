ONLINE: USA dodá Kyjevu muníciu s ochudobneným uránom, Rusku sa to nepáči

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 561. deň Výbuch na trhu v Kosťantynivka , likvidácia požiaru Video Najmenej 16 ľudí dnes prišlo o život po ruskom útoku na trhovisko v meste Kosťantynivka vo východoukrajinskej Doneckej oblasti, uviedlo na sociálnej sieti telegram Radio Sloboda. Záchranné posádky okamžite zlikvidovali požiar s rozlohou cca 300 metrov štvorcových. / Zdroj: DSNS Facebook Barbarský ruský útok v Kosťantynivke Fotogaléria 7 fotiek +4

Čítajte viac 560. deň: Najhorší útok za posledné mesiace. Rusi pri barbarskom útoku na trhovisko zabili najmenej 16 ľudí

6:30 Zasiahli trosky ruského dronu Rumunsko, teda krajinu Severoatlantickej aliancie? Kyjev vyhlásil, že sa to stalo. Bukurešť toto tvrdenie začiatkom týždňa najprv odmietla. No dnes rumunský prezident Klaus Iohannis uviedol, že jeho krajina skúma trosky, ktoré sa našli na území jeho krajiny a mohli by to byť časti ruského bezpilotného lietadla.

Čítajte viac Čo sa stane, ak Rusko trafí Rumunsko? Čaputová: O zapojení sa NATO sme nediskutovali

6:00 Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken oznámil v stredu počas návštevy Kyjeva nový rozsiahly balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote prevyšujúcej jednu miliardu dolárov. Súčasťou balíka budú po prvý raz aj dodávky kontroverzne vnímanej munície obsahujúcej ochudobnený urán.

Pôjde o muníciu kalibru 120 milimetrov určenú pre americké tanky typu M1 Abrams, ktoré Washington prisľúbil Kyjevu dodať do konca tohto roka.

Rusko, ktoré už vyše 560 dní vedie masívnu vojenskú agresiu voči Ukrajine, odsúdilo avizovaný zámer Spojených štátov dodať Kyjevu muníciu obsahujúcu ochudobnený urán. Podľa ruského veľvyslanectva vo Washingtone ide o prejav „nehumánnosti,“ informuje agentúra AFP.

Urán je približne 1,7-násobne hustejší než olovo, vďaka čomu munícia s jeho obsahom dokáže preraziť aj pancier. Používanie munície s ochudobneným uránom však sprevádzajú kontroverzie, keďže sa mu pripisujú zdravotné problémy, ako napríklad zvýšený výskyt rakoviny či rôzne deformácie u novorodencov. AFP však dodáva, že príčinná súvislosť medzi týmito ochoreniami a používaním ochudobneného uránu nie je dostatočne preukázaná.

„USA zámerne presúvajú (na Ukrajinu) zbrane s nerozlišujúcim účinkom. Sú si plne vedomé následkov: výbuchy takejto munície vedú k vytvoreniu pohyblivého rádioaktívneho mraku,“ napísalo ruské veľvyslanectvo v aplikácii Telegram.

Washington je podľa neho posadnutý myšlienkou zasadiť Rusku „strategickú porážku“ a pre tento cieľ je údajne odhodlaný nielen bojovať do posledného Ukrajinca, ale poškodiť aj budúce generácie. Je mu pritom ľahostajná súčasnosť aj budúcnosť Ukrajiny aj jej európskych susedov, tvrdí ruská ambasáda vo Washingtone.

Ruská armáda bude podľa veľvyslanectva naďalej pokračovať v systematickom ničení zbraní, ktoré Kyjevu dodávajú západní spojenci na odrazenie ruskej agresie.

5:55 Ruská protivzdušná obrana v noci na štvrtok zneškodnila tri ukrajinské drony smerujúce na ciele v Ruskej federácii, oznámilo podľa agentúry TASS ministerstvo obrany v Moskve. Jeden stroj bol podľa neho zostrelený v Moskovskej a ďalšie dva v Rostovskej oblasti na juhu krajiny.

Moskovský starosta Sergej Sobjanin predtým uviedol, že protivzdušná obrana zmarila pokus bezpilotného lietadla o útok na Moskvu. Trosky dopadli blízko mesta Ramenskoje asi 50 kilometrov východne od ruskej metropoly, žiadne škody podľa Sobjanina nespôsobili.

Gubernátor Rostovskej oblasti Vasilij Golubev uviedol, že jeden zostrelený bezpilotný lietadlo spadol v centre Rostova na Done a poškodil niekoľko automobilov a fasády troch budov. Jeden človek utrpel zranenia, ktoré si nevyžiadalo hospitalizáciu.

Ministerstvo obrany neposkytlo informácie o možných cieľoch útoku. Dronové útoky hlási Moskva a ďalšie ruské regióny v poslednom čase prakticky každý deň. Kyjev sa k tejto vzdušnej kampani oficiálne nehlási. Podľa analytikov však útoky dokazujú, že Ukrajina je schopná zasahovať či aspoň ohrozovať ciele hlboko v ruskom tyle.