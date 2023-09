Uľahčenie života pri cestovaní, športe, či mnoho zliav. Brusel navrhol jednotnú európsku kartu pre zdravotne postihnutých

Zdravotne postihnutí občania vo všetkých krajinách Európskej únie by mali mať novo k dispozícii jednotný Európsky preukaz osôb so zdravotným postihnutím. Navrhla to v stredu Európska komisia. Preukaz by mal uľahčiť život hendikepovaným ľuďom najmä pri cestovaní či v doprave, ale aj pri športe alebo trávení voľného času.

Systém vzájomného uznávania postavenia osoby so zdravotným postihnutím medzi krajinami Európskej únie v súčasnosti neexistuje. To im často značne komplikuje cestovanie po EÚ. Európska komisia už nový preukaz otestovala v pilotnom projekte v ôsmich krajinách – v Belgicku, na Cypre, v Estónsku, vo Fínsku, v Taliansku, na Malte, v Rumunsku a Slovinsku. Bol úspešný, a tak únijná exekutíva teraz navrhuje jeho rozšírenie do všetkých krajín terajšej dvadsaťsedmičky.

Existencia nového preukazu umožní napríklad to, že keď kartu slovenský občan ukáže v ktorejkoľvek krajine EÚ, bude mať zľavu na najrôznejšie kultúrne či športové podujatia, do múzea, ale napríklad aj na metro či na vlak.

O karte a podmienkach pre jej vydávanie budú aj naďalej rozhodovať členské štáty. Budú sa pritom riadiť vnútroštátnou definíciou zdravotného postihnutia a samy si určia postup vydávania preukazu.

„Práva osôb so zdravotným postihnutím nesmú končiť na hraniciach štátov," uviedla k novému návrhu komisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. „Chceme osobám so zdravotným postihnutím uľahčiť cestovanie a európsky preukaz zdravotne postihnutých a vylepšená parkovacia karta by mali odstrániť niektoré prekážky, ktorým čelia ,“ dodala s tým, že dúfa v rýchle schválenie návrhu.

"Predstavte si, že ste na vozíčku alebo máte nejakú skrytú vadu či zdravotné postihnutie, vyjdete za hranice svojho štátu a musíte často veľmi zložito preukazovať, že máte nárok, ktorý máte doma. Táto kartička, ktorá môže byť elektronická či fyzická, toto mení, povedala Jourová.

Podľa nej ide zhruba o 90 miliónov ľudí v celej EÚ a ekonomicky nedáva zmysel, že sa títo ľudia napríklad boja cestovať. „Keď budú mať ľahší prístup k rôznym službám, tak ich to aj podnieti k tomu, že sa budú chcieť niekam pozrieť, takže to bude dobré aj pre cestovný ruch,“ dodala.

Návrh komisie zavádza štandardizovanú európsku kartu pre osoby so zdravotným postihnutím a tiež rozširuje existujúcu európsku parkovaciu kartu pre handicapované osoby. Budú teda môcť používať invalidné parkovacie miesta po celej Európskej únii.

Návrh teraz prerokuje Európsky parlament a členské krajiny. Komisia v navrhovanej predlohe predpokladá, že po jej prijatí budú mať členské štáty 18 mesiacov na začlenenie ustanovení do vnútroštátneho prá­va.