Bývalý vojak obvinený z terorizmu utiekol z londýnskeho väzenia. Expert hovorí o katastrofálnom zlyhaní systému

Britská polícia prečesáva krajinu a uviedla do pohotovosti prístavy a letiská po tom, ako v stredu utiekol z londýnskeho väzenia bývalý vojak obvinený z terorizmu.

Dvadsaťjedenročný Daniel Abed Khalife je obvinený z nastražovania falošných bômb na vojenskej základni a z porušenia zákona o štátnych tajomstvách zbieraním informácií, „ktoré by mohli byť užitočné pre nepriateľa“. Zatkli ho tento rok a krátko na to ho prepustili z armády. On obvinenia popiera. Proces mal naplánovaný na november.

Khalifa zadržiavali v londýnskom väzení Wandsworth so stredným stupňom stráženia. Opoziční politici sa dožadujú vysvetlenia, ako je možné, že sa odtiaľ dostal a prečo ho neväznili v zariadení s maximálnym stupňom stráženia.

Opoziční politici spojili útek s dlhoročnými úspornými opatreniami, ktoré zaviedla vládnuca Konzervatívna strana. Mnohé väznice v Spojenom kráľovstve vrátane Wandsworthu majú preplnenú kapacitu a nedostatok personálu.

Ministerka Michelle Donelan ubezpečila verejnosť, že úteky z väzenia sú v krajine mimoriadne zriedkavé. Expert na trestné súdnictvo a bývalý šéf bezpečnosti vo Wandsworthe Ian Acheson povedal, že Khalifov útek je „prinajlepšom“ „katastrofálnym zlyhaním systému“.