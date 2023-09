Čo tým Rusi sledujú? Strategické bombardéry „zamaskovali“ pneumatikami

Pravdou je, že Ukrajina zintenzívnila útoky dronmi hlboko v ruskom vnútrozemí. Zatiaľ posledný atak na strategické ciele sa odohral v auguste, kedy bezpilotný stroj na leteckej základni Solcy v Novgorodskej oblasti zasiahol strategický nadzvukový bombardér Tu-22M3.

Moskva aj po tomto útoku riešila, ako svoje kľúčové letiská a stroje ochrániť. Podľa expertov mohlo byť použitie pneumatík provizórnym pokusom ochrániť bombardéry pred útokmi ukrajinských bezpilotných lietadiel. Najnovšie satelitné snímky Maxaru z leteckej základne Engels hlboko v Rusku ukazujú práve takto „chránené“ dva strategické bombardéry Tu-95. Zábery však ukazujú, že oba stroje sú uzemnené už dlhšie a ruská armáda ich zrejme používa ako zdroj náhradných dielov. Jednému Tupolevu chýbajú všetky štyri vrtule, druhému dokonca celé motory.

CNN s odkazom na odborníkov uviedla, že môže ísť aj o snahu znížiť viditeľnosť lietadiel v noci, kedy prebieha veľká väčšina dronových útokov. Ukrajinské stroje sú navádzané termokamerou a pneumatiky v noci deformujú celkový obraz strategického bombardéra.

Krok ruskej armády však môže mať obmedzený účinok, tvrdí Francisco Serra-Martins zo spoločnosti One Way Aerospace, ktorého drony používajú ukrajinské sily. „Môže to znížiť tepelnú charakteristiku exponovaných strategických leteckých prostriedkov umiestnených na letiskových plochách, ale stále budú čiastočne pozorovateľné pod infračervenými kamerami," povedal CNN.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Maxar tupolev Satelitná snímka ukazuje pneumatiky na ruskom strategickom bombardéry Tu-95.

„Aj keď to vyzerá dosť hlúpo, zdá sa, že sa snažia urobiť to najlepšie, čo môžu, aby vyzbrojili lietadlá, ktoré inak sediace ako kačice. Či to funguje, závisí od toho, aká je hlavica na rakete/drone,“ povedal Steffan Watkins, konzultant, ktorý sleduje lietadlá a lode. Dodal, že pneumatiky by sa mohli použiť aj na zabránenie dosahov výbuchu tesne nad lietadlom.

Vojenský predstaviteľ NATO povedal CNN, že Aliancia o pneumatikách vie. Predstaviteľ hovoril pod podmienkou anonymity. „Veríme, že je to určené na ochranu pred dronmi," povedal predstaviteľ CNN. „Nevieme, či to bude mať nejaký vplyv.“

Ruské sily sa už predtým uchýlili k neobvyklým „riešeniam“ na ochranu vybavenia pred ukrajinskými útokmi, vrátane krytia často zraniteľných veží svojich tankov kovovými klietkami v snahe znížiť vplyv moderných protitankových zbraní, ktoré útočia nábojmi schopnými preraziť pancier. Objavili sa aj zábery vozidiel „obrnenými drevom“.