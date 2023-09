Malo by NATO vytiahnuť na Rusko jadrovú hrozbu? Poľský generál si myslí, že áno

US AIr Force

Atómová dohoda

Hoci o tom často hovoria najmä ľudia, ktorí by o nasadení atómových zbraní nemohli rozhodnúť, nejde len o slová. Moskva sa už pred vojnou rada chválila rôznymi jadrovými systémami, ktoré sú vraj neporaziteľné a nezničiteľné. Jedným z nich je balistický systém RS-28 Sarmat, ktorý nazývajú aj Satan 2. O jeho zaradení do bojovej služby informoval začiatkom septembra Jurij Borisov, šéf štátnej korporácie Roskosmos.

Vo februári americké médiá s odvolaním sa na vládne zdroje informovali, že Rusko otestovalo ťažkú medzikontinentálnu raketu Sarmat počas návštevy prezidenta USA Joea Bidena v Kyjeve. Strela by mala mať dolet až 18-tisíc kilometrov. Skúška však pre Moskvu údajne dopadla neúspešne. Aj preto je zložité povedať, do akej miery majú Rusi systém Sarmat skutočne pripravený na použitie.

Podľa hlavného veliteľa poľských ozbrojených síl generála Rajmunda Andrzejczaka by však Severoatlantická aliancia mala jednoznačnejšie reagovať na atómovú rétoriku a hrozby.

„NATO je organizácia, ktorá má jadrovú dohodu. Mala by byť oveľa aktívnejšia a silnejšia voči Rusom,“ citoval denník Guardian z vyjadrenia Andrzejczaka na Karpaczskom ekonomickom fóre.

Veliteľ poľských ozbrojených síl nazval Rusov gangstrami a šialenými zlými chlapcami, ktorí kladú zbrane na stôl, ale Západ hovorí, že tie svoje nechal doma.

„V 70. a 80. rokoch 30 percent bombardérov B-52 stále lietalo a mali jadrové zbrane s pilotmi, ktorí boli pripravení konať. Dnes je pre nás výzvou povedať slovo B61, takže zmeňme to, čo hovoríme,“ povedal Andrzejczak podľa Guardianu.

B61 je jedna z hlavných jadrových bômb, ktorú majú Spojené štáty v arzenáli už od roku 1968. Okrem bombardérov môže byť i vo výzbroji viacerých stíhacích lietadiel. Bomby B61 sú podľa dostupných informácií rozmiestnené aj v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Taliansku a Turecku.

Hlavný veliteľ poľských ozbrojených síl generál Rajmund Andrzejczak (vpravo).

„Čo je s nami? Nechcem príliš eskalovať situáciu, ale čo je zlé na našom slovníku? NATO je jadrová organizácia. Bodka,“ vyhlásil Andrzejczak s tým, že Rusko predsa verejne povedalo, že rozmiestnilo atómové systémy v Bielorusku.

Generál sa tiež sťažoval, že NATO prešlo úplným mlčaním návrh, s ktorým pred júlovým summitom aliancie prišla Varšava, a hovorilo sa o ňom už vlani. Ide o to, že by sa Poľsko mohlo zapojiť do programu NATO Nuclear Sharing (zdieľanie jadrových zbraní). Krajiny, ktoré sú jeho súčasťou, sa podieľajú na plánovaní použitia atómoviek. Ako už bolo spomenuté, tieto zbrane sú rozmiestnené vo viacerých krajinách aliancie, ale zostávajú pod kontrolou USA.

Za a proti

Čo hovoria experti na Andrzejczakov návrh, že NATO by malo na Rusko jasnejším spôsobom vytiahnuť atómovú hrozbu? Niektorí ho podporujú, ďalší však nabádajú na opatrnosť.

"Takéto akcie aliancie sú potrebné a dôležité preto, aby vyslala jadrový signál. Od začiatku vojny proti Ukrajine prišlo Rusko s mnohými nepriamymi hrozbami jadrovými zbraňami. Je takmer isté, že majú Západu naznačiť, aby nezachádzal príliš ďaleko s podporou Kyjeva. Je stále nepravdepodobné, že Rusko na Ukrajine atómovky použije. Napriek tomu je dôležité vyslať Moskve odkaz, že Západ je schopný reagovať jadrovými zbraňami a má aj politické odhodlanie to urobiť,“ uviedol pre Pravdu profesor medzinárodných vzťahov Gerhard Mangott z Innsbruckej univerzity.

Expert na atómové zbrane z zürišského Centra pre bezpečnostné štúdie Alexander Bollfrass si však myslí, že NATO by nemalo nasledovať ruský prípad. "Nie je dôvod na to, aby sa aliancia usilovala vyrovnať hysterickým jadrovým vyhláseniam Vladimira Putina. Rusi si dokonale uvedomujú atómové schopnosti Západu. Vychvaľovať sa nimi je strata času. Je lepšie nechať celý svet sledovať, ktorá strana je zodpovedná za vojnu a správa sa ako bezohľadný gangster,“ reagoval pre Pravdu Bollfrass.