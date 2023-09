Musk vypol Ukrajincom satelity nad Krymom, tvrdí jeho životopisec

Podvodné drony sa priblížili k ruskej flotile, potom ale „stratili spojenie a more ich vyplavilo na breh bez toho, aby spôsobili nejaké škody“, uvádza Isaacson. Muska k tomuto rozhodnutiu podľa jeho slov priviedol strach, že Rusko by na takýto ukrajinský útok mohlo odpovedať jadrovými zbraňami. Takéto obavy u neho vraj vyvolali rozhovory, ktoré viedol s vysokopostavenými ruskými činiteľmi.

Muskove chmúrne úvahy sa nenaplnili, CNN však píše, že epizóda ukazuje, do akej pozície sa počas vojny na Ukrajine excentrický miliardár dostal. Či to zamýšľal, alebo nie, stal sa z neho hráč, ktorého americkí činitelia nemohli ignorovať. Isaacson, ktorý napísal dobre hodnotené biografie zakladateľa Applu Steva Jobsa alebo fyzika Alberta Einsteina, prináša nový pohľad do myslenia Elona Muska aj toho, ako ho panická hrôza, že by mohol rozpútať širší konflikt, priviedla k tomu, že zamietol žiadosti Ukrajincov, aby mohli používať systém Starlink k útokom na Rusov.

Po tom, ako Rusko krátko pred vpádom na Ukrajinu vlani vo februári narušilo ukrajinské komunikačné systémy, poskytol Musk napadnutej krajine satelitné terminály Starlink v hodnote miliónov dolárov. Táto služba sa ukázala ako užitočná nielen pre bežných občanov zasiahnutých výpadkami klasických komunikačných sietí, ale tiež ako dôležitá pre akcieschopnosť ukrajinskej armády. Avšak akonáhle Ukrajina Starlink začala využívať na útoky na Rusko, začal Musk o svojom pôvodnom rozhodnutí pochybovať.

„Starlink nebol určený na to, aby bol využívaný vo vojnách. Bol určený na to, aby ľudia mohli sledovať Netflix, odpočívať a pripojiť sa k on-line vyučovaniu a k ďalším dobrým mierovým veciam, nie k dronovým útokom,“ povedal Musk Isaacsonovi. Podnikateľ sa kvôli tomu čoskoro spojil s poradcom Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jakom Sullivanom, šéfom americkej armády generálom Markom Milleym a s ruským veľvyslancom v Spojených štátoch.

Zároveň ukrajinský vicepremiér Mychajlo Fedorov naliehal na Muska, aby spojenie pre ponorky bez ľudskej posádky obnovil. Musk ho však odmietol. Povedal mu, že podvodné drony na neho síce urobili dojem, ale že spojenie v oblasti Krymu neobnoví, pretože Ukrajina zachádza príliš ďaleko, píše Isaacson.

„Ak to, čo Isaacson vo svojej knihe píše, je pravda, potom to vyzerá, že Elon Musk je jedným z posledných rozumných ľudí v Severnej Amerike. Alebo aspoň v rodovo neutrálnej Amerike je tým, kto má gule,“ napísal na Muskom vlastnenej sociálnej sieti X (predtým Twitter), podpredseda ruskej bezpečnosti rady a niekdajší prezident Dmitrij Medvedev v reakcii na správu CNN.

To, že sa americkí a ukrajinskí predstavitelia ocitli v novej situácii, keď boli ohľadom komunikačných systémov odkázaní na milosť nepredvídateľného podnikateľa, vlani na jeseň viedlo k sporom, kto bude platiť za terminály Starlinku.

Musk najskôr tvrdil, že projekt nemôže ďalej financovať a žiadal o prevzatie americkú vládu. Neskôr obrátil a uviedol, že internetové služby na Ukrajine spoločnosť SpaceX platiť bude. Isaacson pripomína, že firma sa nakoniec dohodla s americkou vládou a niektorými európskymi vládami, že títo spojenci Kyjeva zaplatia dodávky ďalších 100 000 terminálov Starlink.