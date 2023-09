Viedeň sa hnevá na bruselského úradníka, ktorý označil platby za ruský plyn za krvavé peniaze

Európska komisia sa od Selmayrových výrokov dištancovala, jej hovorkyňa Dana Spinantová ich označila za poľutovaniahodné a nevhodné.

„Panebože, 55 percent rakúskeho plynu stále pochádza z Ruska,“ povedal Selmayr v stredu pri jednej debate. „Rakúsko takto financuje Putinovu vojnu (proti Ukrajine – pozn. ČTK) a nikto nie je vo Viedni na Ringstrasse, aby proti tomu protestoval. To ma udivuje, pretože pri vyrovnaní účtu za plyn sú každodenne do Ruska posielané krvavé peniaze,“ uviedol tiež zástupca Európskej komisie. Dodal, že síce chápe energetické problémy, Rakúsko je ale bohatá krajina a dokázalo by sa podobne ako ďalšie štáty bez ruského plynu zaobísť.

Nemec Selmayr v minulosti patril medzi najvplyvnejšie osoby v únijných štruktúrach, bol generálnym tajomníkom Európskej komisie a ešte predtým viedol kabinet niekdajšieho predsedu komisie Jeana-Claudea Junckera.

Hovorkyňa rakúskeho ministerstva zahraničia povedala, že Selmayra si predvolal štátny tajomník tohto úradu a že sa schôdzka uskutoční, akonáhle sa zástupca únijnej exekutívy vráti do Viedne. Európska komisia vyzvala Selmayra, aby „v Bruseli bezodkladne o tomto prípade poskytol informácie“, uviedla podľa APA hovorkyňa únijnej exekutívy Spinantová.

Ako „neseriózne, kontraproduktívne a úplne jednostranné“ označila Selmayrove výroky rakúska ľudová ministerka pre európske záležitosti Karoline Edtstadlerová. „Je poľutovaniahodné, že to vyzerá, že činiteľom EÚ nie sú známe určité fakty. Kým Rakúsko preukázateľne znížilo svoju závislosť od ruského plynu a podniklo dôležité opatrenia na zabezpečenie dodávok pre obyvateľov, vzrástlo v rámci EÚ množstvo ruského skvapalneného plynu, a to medziročne o 40 percent,“ povedala.