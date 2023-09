Austrálske systémy budú ničiť ruské drony aj bez toho, aby ich priamo trafili

Účinný Slinger

Slinger znamená strelec z praku. V dávnych dobách bol prak jednoduchou a ľahkou zbraňou, no s prekvapujúcim dostrelom a účinkom. Tieto vlastnosti má aj nový zbraňový systém od protinožcov. Na základe testov je osobitne účinný proti kamikadze dronom, ako sú iránske stroje Šáhid-136 používané Ruskom.

Čo strela, to zásah. Na drony Šáhid poslúži austrálsky prak Video Zdroj: EOS

Proti takýmto dronom sa na Ukrajine veľmi osvedčili nemecké protilietadlové tanky Gepard. Na podvozku tankov Leopard 1 nesú vežu s radarmi a dvomi kanónmi kalibru 35 mm. Ukrajina by ich chcela viac, ale stroje pochádzajú ešte z čias studenej vojny a už dávno sa nevyrábajú. Navyše, ich kanóny a munícia pre ne je pôvodom od švajčiarskej firmy Oerlikon a Švajčiarsko odmieta uvoľniť dodatočné zásoby pre export na Ukrajinu. Len nedávno sa Nemecku podarilo spustiť výrobu tejto munície na obnovenej linke.

Ťarchu boja s ruskými dronmi tak väčšinou nesú protilietadlové guľomety namontované na rôznych podvozkoch. Tie majú dobrú mobilitu, ale nižšiu účinnosť a nie sú vybavené radarom. Zameriavať ich pomáhajú optické prístroje s denným i nočným videním. Austrálsky Slinger teraz spojil účinnosť a presnosť Geparda s nízkou hmotnosťou a vyššou mobilitou týchto guľometov.

Ruské drony sú na Ukrajine korisťou pre nemecké gepardy Video Zdroj: Bundeswehr

Na prvý pohľad ide o bežnú, možno trochu väčšiu, diaľkovo ovládanú zbraňovú stanicu, aká sa montuje na strechy obrnených vozidiel. Rozdiel je však vo výzbroji. Namiesto guľometu nesie kanón kalibru 30 mm. Ten má muníciu s približovacou rozbuškou. V každom zo 150 granátov v zásobníku je miniatúrny vysielač, ktorý do okolia strely vysiela rádiové vlny. Keď sa tie odrazia naspäť, znamená to, že granát sa k niečomu priblížil a vybuchne. Nemusí teda cieľ zasiahnuť, ale exploduje v jeho blízkosti a zničí ho črepinami. To je prvá výhoda oproti guľometu, ktorý musí dron trafiť priamo.

Druhou výhodou je, že okrem sady optických prístrojov dostal Slinger aj radar Echodyne, ktorý je podľa výrobcu ultramalý a ultraľahký. Malé rozmery znamenajú aj pomerne malý dosah, pre potreby boja s dronmi však plne postačuje. Radar neslúži primárne na detekciu cieľov, ale na ich zameranie vo finálnej fáze.

Denné a nočné kamery systému dokážu zachytiť cieľ na vzdialenosť 12–13 km a presne ho identifikovať na viac ako 4 km. Až potom preberá prácu strelecký radar. Ten dokáže zamerať vozidlo na vzdialenosť 3,5 km, postavu nepriateľského vojaka na 2,2 km a veľký dron (napríklad DJI Matrice 600 so šiestimi vrtuľami) na 1,4 km. Najmenšie ciele, ako malé kvadrokoptéry DJI Phantom, zameria na približne kilometer.

Aj na pozemné ciele?

Tieto údaje naznačujú, že Slinger možno použiť aj proti pozemným cieľom. Pre Ukrajinu sú však omnoho potrebnejšie v boji proti malým a rýchlo sa pohybujúcim dronom. Tie ohrozujú ukrajinskú techniku v tyle. Nejde len o priame kamikadze útoky, ale aj o prieskum a navádzanie ruskej streľby. Pre príklad – podľa najnovších informácií si prvý zničený britský tank Challenger 2 po tom, čo ho znehybnila mína, všimol ruský prieskumný dron a následne proti nemu Rusi vyslali celú skupinu samovražedných dronov Lancet, z ktorých ho 5–6 trafilo.

Čítajte viac Prvý zničený Challenger 2. Čo sa stalo s tankom a s jeho posádkou?

Všetky tieto činnosti ruských dronov by mohol Slinger prekaziť. Podľa výrobcu je systém v tejto úlohe taký dobrý, že na zničenie jedného cieľa mu stačí vystreliť jeden presne zameraný granát. Veľkou výhodou je aj jeho nízka hmotnosť – nepotrebuje teda taký ťažký podvozok ako Gepard. Nad strechou vozidla má hmotnosť 355 kg a ďalších 20 kg majú ovládacie prvky vnútri vozidla. Slinger pôvodne testovali aj so 7,62 mm guľometom, ktorý bol namontovaný vedľa kanóna. Pravdepodobne pre úsporu hmotnosti však Ukrajina dostane verziu vyzbrojenú iba kanónom.

„Naša technológia ide na Ukrajinu. Systémy Slinger zakúpili Spojené štáty americké, aby ich darovali Ukrajine,“ povedal viceprezident EOS Matt Jones. „Podpísali sme dva kontrakty. Jeden je na 110 systémov, ktoré namontujú na obrnené transportéry M113 a druhý je na 50 systémov, ktoré budú integrované do vozidiel Bushmaster,“ dodal Jones.

M113 sú staré americké pásové transportéry, ktoré Ukrajina po dodaní modernejších strojov používa čoraz viac na pomocné úlohy. Bushmaster je nové austrálske kolesové obrnené vozidlo. Namontovanie Slingerov na takéto stroje znamená, že Ukrajinci ich môžu používať aj tesne pri frontovej línii a zostreľovať ruské drony ešte na nepriateľskej strane.