Britská armáda bude monitorovať Čierne more, má odradiť Rusko od útokov na lode

Vláda Spojeného kráľovstva v piatok oznámila, že britská armáda a bezpečnostné služby budú monitorovať Čierne more. Pokúsia sa tým odstrašiť Rusko od útokov na nákladné lode, ktoré prevážajú obilie z Ukrajiny do rozvojových štátov.

Downing Street (londýnske sídlo britského premiéra) pri príležitosti príchodu Rishiho Sunaka do indického hlavného mesta Naí Dillí na summit skupiny krajín G20 oznámilo, že Londýn bude v novembri hostiteľom summitu o celosvetovej potravinovej bezpečnosti.

NATO ukázalo silu v Čiernom mori

Video

Ide o reakciu na júlové rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina neobnoviť čiernomorskú obilnú dohodu s Ukrajinou, ktorá dovoľovala nákladným lodiam aj počas vojny vyvážať obilie z ukrajinských prístavov bez obáv z ruského útoku.

Britský premiér Sunak uviedol, že odstúpenie Ruska od obilnej dohody „spôsobuje obrovské utrpenie miliónom ľudí“.

Dunaj NATO nezastavil. Vojaci ho poľahky prekonali

Video

„Obilná iniciatíva zaistila približne 30 miliónov ton potravín viac než 45 krajinám, ktoré to naozaj potrebovali. A teraz už žiadne nie sú. Vidíte, že odkedy (Putin) odstúpil od dohody, nastalo dramatické zvýšenie cien potravín. Len minulý mesiac Rusi (pri útokoch) zničili viac obilia, ktoré by podľa mňa dokázalo nasýtiť milión ľudí za rok. To sú následky toho, čo robí Rusko,“ povedal Sunak.