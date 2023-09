Ukážeme Berlínu! Klimatickí aktivisti ohlásili neobmedzenú vlnu protestov

„Ukážeme Berlínu, že sme tu. Neopustíme ho, až kým skutočne nenastane zmena,“ vyhlásila hovorkyňa iniciatívy Carla Hinrichsová na tlačovej konferencie pred úradom spolkového kancelára v Berlíne.

Iniciatíva Posledná generácia organizuje protesty od roku 2022 a je známa tým, že jej členovia sa na prilepia k asfaltu a blokujú dopravu, na čo niektorí vodiči reagujú nahnevane, či dokonca aktivistov fyzicky napadnú.

Protestujúci aktivisti pravidelne končia v rukách polície a v niektorých prípadoch sú aj obvinení. Svoje protesty však považujú za adekvátny spôsob ako upozorniť na klimatickú zmenu.

Skupina chce 15. septembra podporiť klimatický štrajk iniciatívy Piatky za budúcnosť a od 18. septembra ohlásila časovo neobmedzené blokády ulíc v Berlíne.

Medzi pôvodné požiadavky Poslednej generácie patrilo obmedzenie maximálnej rýchlosti na diaľniciach na 100 kilometrov za hodinu alebo vytvorenie orgánu zloženého z vybraných občanov, ktorý by diskutoval o tom, ako by sa Nemecko mohlo do roku 2030 stať klimaticky neutrálnym. Hindrichsová k nim v piatok pridala upustenie od využívania fosílnych palív do roku 2030.

Nemecká vláda vytýčila ako termín dosiahnutia klimaticky neutrálnej ekonomiky rok 2045. Do tohto termínu chce napríklad prestať používať fosílne palivá, no súčasná koaličná vláda kabinet v tomto smere nerobí žiadne výrazné kroky, konštatuje DPA.