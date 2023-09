Klimatické výsledky summitu G20 nie sú podľa Macrona dostatočné. Módí odovzdal predsednícke kladivko Brazílii

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov konferenciu využil na kritiku Západu. Krajiny globálneho Juhu zabránili, aby dianie na Ukrajine zatienilo agendu ekonomického stretnutia, dodal Lavrov podľa agentúry Reuters.

„Všetci musíme veľmi rýchlo, rýchlejšie ako doteraz robíme, prestať používať uhlie,“ uviedol Macron. Výsledky summitu strán klímy sú podľa Macrona „nedostatočné“, píše AFP. Na ekonomickom stretnutí nebolo možné očakávať veľký posun v otázke vojny na Ukrajine, dodal Macron. Výstupy summitu podľa francúzskeho prezidenta nie je možné považovať za víťazstvo ruskej diplomacie, pretože tá bola od summitu izolovaná, uviedol podľa agentúry Reuters.

Meloniová uviedla, že Taliansko ponúklo Indii spoluprácu na summite G20, ktorý považuje za „strategické multilaterálne fórum, ktoré umožňuje dialóg s rozvíjajúcimi sa krajinami a globálnym Juhom“, uviedla ANSA.

O globálnom Juhu hovoril tiež Lavrov, podľa ktorého tieto krajiny majú odlišné vnímanie diania na Ukrajine ako západné krajiny. „Kyjevský režim sám zničil územnú celistvosť svojej krajiny. (…) Medzi rozvojovými členmi G20 existuje správne pochopenie toho, čo sa deje,“ uviedol Lavrov, ktorého krajina odmieta zodpovednosť za napadnutie Ukrajiny a o vojne, ktorú vyvolalo, dôsledne hovorí ako o „špeciálnej vojenskej operácii“. Lavrov tiež uviedol, že Západu nikto nebráni angažovať sa v Afrike, ale africké krajiny uprednostňujú spoluprácu s Ruskom, citovala ministra ruská štátna agentúra TASS.

Erdogan: Obnovenie obilnej dohody nie je beznádejné

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po summite uviedol, že vylúčiť Rusko z rokovaní o čiernomorskej obilnej dohode by nebolo dlhodobo udržateľné. Rusko, Ukrajina a Turecko budú o dohode, od ktorej Moskva odstúpila v júli, ďalej rokovať, povedal Erdogan. Obnovenie dohody podľa neho nie je beznádejné, napísal Reuters. Erdogan podľa toho istého zdroja navrhol, aby členstvo v Bezpečnostnej rade OSN nebolo stále, ale rotujúce. Stálymi členmi Bezpečnostnej rady sú Británia, Francúzsko, USA, Rusko a Čína. Ďalších desať členov je nestálych a sú volení na dva roky.

Erdogan tiež uviedol, že rokoval s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o členstve Turecka v Európskej únii, píše Reuters. Turecký líder tiež ľutoval, že sa na summit nedostavil čínsky prezident Si Ťin-pching.

Vzhľadom na nebezpečenstvo, ktoré predstavuje umelá inteligencia (AI), navrhla von der Leyenová zriadenie nového celosvetového poradného orgánu. Orgán podobný Medzivládnemu panelu pre zmenu klímy (IPCC) by sa mohol zaoberať spoločenskými rizikami, ale tiež možnými prínosmi tejto technológie, povedala politička v Dillí nemeckému denníku Deutsche am Sonntag. Európa by podľa nej mala spoločne s partnermi vytvoriť globálny regulačný rámec pre AI, píše agentúra DPA.

Módí uzavrel summit

Indický premiér Naréndra Módí v nedeľu oficiálne ukončil summit krajín zoskupenia G20 v Naí Dillí. Slávnostné kladivko odovzdal Brazílii, ktorá od decembra na jeden rok prevezme rotujúce predsedníctvo, píše agentúra AFP.

„Chcel by som brazílskemu prezidentovi a môjmu priateľovi (Luizovi Ináciovi) Lulovi da Silvovi zablahoželať a odovzdať mu predsednícke kladivko,“ povedal Módí.

Lula pri preberaní predsedníctva povedal, že geopolitické záležitosti by nemali narúšať rokovania G20. „Rozdelená G20 nie je naším záujmom. Namiesto konfliktu potrebujeme mier a spoluprácu,“ dodal.

Lídri členských krajín majú od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári hlboké názorové rozdiely v spojitosti s vojnou na Ukrajine a ruský prezident Vladimir Putin sa na tohtoročnom summite nezúčastnil, pripomína AFP.

Lídri v sobotu schválili spoločné vyhlásenie, v ktorom odsúdili použitie sily s cieľom dosiahnuť územné zisky. Spoločná deklarácia sa však vyslovene nezmieňuje o Rusku – na rozdiel od vlaňajšieho vyhlásenia na summite G20 na indonézskom ostrove Bali. V ňom lídri citovali rezolúciu OSN, ktorá „čo najdôraznejšie odsudzuje agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine“.