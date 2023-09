The Economist: Toto je zlá chvíľa pre diplomaciu. Zelenskyj sa pripravuje na dlhú vojnu

Volodymyr Zelenskyj nechce myslieť na dlhú vojnu, nieto ešte o tom hovoriť Ukrajincom, z ktorých mnohí snívajú o rýchlom víťazstve, píše britský magazín The Economist. Presne na to sa však pripravuje, dodáva magazín.

„Musím byť pripravený, môj tím musí byť pripravený na dlhú vojnu a emocionálne som na to pripravený,“ povedal ukrajinský prezident v rozhovore pre The Economist. Podľa magazínu sa atmosféra zmenila – Zelenskyj bol počas rozhovoru bol pokojný, vyrovnaný, ale s pochmúrnou náladou. Pred rokom bola v Kyjeve nálada euforická a elektrizujúca, keď prichádzali informácie o úspechoch ukrajinských síl pri vytláčaní ruských vojakov z Charkovskej oblasti.

Tento rok je atmosféra veľmi odlišná, pripomína Economist. Po troch mesiacoch protiofenzívy Ukrajina urobila len mierny pokrok pozdĺž najdôležitejšej južnej osi v regióne Záporožie, kde sa snaží prerušiť „pozemný most“ Vladimira Putina z Ruska na Krym. Otázka, ako dlho to bude trvať alebo či sa to podarí, zaťažuje západných lídrov, aj keď stále vedú pekné reči a sľubujú, že budú stáť pri Ukrajine, „tak dlho, ako to bude potrebné“.

Ale Zelenskyj, bývalý herec, ktorý dokáže vnímať svoje publikum, zaznamenal zmenu nálady u niektorých zo svojich partnerov. „Mám takúto intuíciu, čítam, počujem a vidím ich oči (keď povedia) ‚budeme vždy s tebou‘,“ povedal po anglicky (jazykom, ktorým hovorí čoraz plynulejšie). „Ale vidím, že on alebo ona tu nie je, nie je s nami,“ píše Economist.

Niektorí partneri môžu považovať nedávne ťažkosti Ukrajiny na bojisku za dôvod, prečo ju prinútiť viesť rokovania s Ruskom. Ale „toto je zlá chvíľa, keďže Putin to vidí rovnako“, uviedol

Ukrajinský prezident verí, že Rusko dlhú vojnu neprežije ekonomicky. Ukrajina takisto plánuje častejšie útočiť na ruskom území a predpokladá, že Rusi potom začnú klásť nepríjemné otázky, či je ruská armáda vôbec schopná ich ochrániť, „pretože naše drony priletia“. Napriek pomalému postupu v protiofenzíve, Západ by mal naďalej podporovať Ukrajinu, uviedol prezident pre britský magazín.

Zdá sa, že Putin je odhodlaný vyčerpať Ukrajinu a nahlodať odhodlanie jej partnerov naďalej financovať a dodávať zbrane. Jeho cieľom je urobiť z Ukrajiny nefunkčný, vyľudnený štát, ktorého utečenci spôsobujú v Európe problémy, píše Economist. Zelenskyj však tvrdí, že samotné Rusko je krehké. Putin podľa neho „nechápe, že v dlhej vojne prehrá. Pretože nezáleží na tom, či ho podporuje 60 % alebo 70 % (Rusov). Nie, jeho ekonomika zoslabne“. Putin bude podľa Zelenského stále slabší, jeho autoritu oslabila aj júnová vzbura Jevgenija Prigožina.

Ukrajinský prezident si podľa The Economist veľmi dobre uvedomuje riziká pre svoju krajinu, ak Západ začne obmedzovať svoju ekonomickú podporu. To by poškodilo nielen ukrajinskú ekonomiku, ale aj jej vojnové úsilie. Vyjadruje to stroho. „Ak nie ste s Ukrajinou, ste s Ruskom, a ak nie ste s Ruskom, ste s Ukrajinou. A ak nám partneri nepomôžu, znamená to, že pomôžu Rusku vyhrať. Tak je to“. Vzhľadom na to, že u niekoľkých západných spojencov Ukrajiny (vrátane USA) sa budú čoskoro konať voľby, Zelenskyj vie, že udržať si podporu bude ťažké, najmä ak nenastane výrazný pokrok na fronte.

Ukrajinský prezident vyniká v oslovovaní západnej verejnosti, často mimo politikov. Stále verí, že najlepší spôsob, ako „presvedčiť vlády, [aby] uverili, že sú na správnej strane, je tlačiť na ne prostredníctvom médií. Ľudia čítajú, diskutujú, vymýšľajú a tlačia,“ hovorí. Práve verejná mienka viedla politikov k zvýšeniu dodávok zbraní Ukrajine v prvých dňoch vojny. Tvrdí, že zníženie tejto pomoci môže nahnevať nielen Ukrajincov, ale aj západných voličov. Začnú sa pýtať, na čo bola celá tá námaha. „Ľudia neodpustia (svojim vodcom), ak stratia Ukrajinu,“ povedal Zelenskyj britskému magazínu.