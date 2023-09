Diktátor Kim ide do Ruska, pozval ho Putin. Čo si tieto krajiny vzájomne ponúkajú?

Severokórejský vodca Kim Čong-un navštívi Rusko a stretne sa s prezidentom Vladimirom Putinom, oznámil dnes Kremeľ a severokórejská oficiálna tlačová agentúra KCNA. Oznámenie prišlo nedlho po tom, ako juhokórejské médiá s odvolaním sa na nemenovaný vládny zdroj uviedli, že Kim sa pravdepodobne vydal vlakom na cestu do Ruska. Stretnutie Kima s Putinom by sa podľa juhokórejských médií mohlo uskutočniť už v utorok.

„Severokórejský vodca Kim Čong-un bude v najbližších dňoch na oficiálnej návšteve v Rusku na pozvanie prezidenta Vladimira Putina,“ oznámil dnes Kremeľ. „Kim bude rokovať s Putinom,“ napísala k návšteve agentúra KCNA.

Americký denník The New York Times (NYT) začiatkom septembra informoval, že Kim sa chystá do ruského mesta Vladivostok na rokovania s Putinom o možných dodávkach zbraní a munície, ktoré by Moskva mohla použiť vo svojej vojne proti Ukrajine. Summit je podľa NYT plánovaný na okraj ekonomického fóra vo Vladivostoku, ktoré sa koná 10. až 13. septembra. Putin do Vladivostoku pricestoval dnes, napísala agentúra AP.

Kim ukázal monštrum. Pozrite si raketu, ktorá zasiahne aj USA Video KĽDR sa pochválila balistickou raketou Hwasong-17. Podľa odhadu expertov má dolet viac ako 15-tisíc kilometrov, teda dokáže zasiahnuť aj územie USA. Pozrite si video zo štartu rakety, ktoré zverejnil Pchjongjang.

Putin bude od Kima žiadať delostrelecké granáty a protitankové strely. Severokórejský vodca bude zase usilovať o pokročilé technológie pre satelity a ponorky s jadrovým pohonom, o potravinovú a energetickú pomoc a tiež podporu na medzinárodnej scéne, napísal portál NYT.

Pre Kima je to prvá zahraničná misia od začiatku pandémie covidu-19, počas ktorej KĽDR úplne uzavrela svoje hranice. Vo Vladivostoku na východe Ruska sa Kim s Putinom stretli aj v roku 2019. Stalo sa tak po tom, čo Kimove rokovania s vtedajším americkým prezidentom Donaldom Trumpom o postupnom ukončení severokórejského jadrového zbrojného programu skončili neúspechom.

Čítajte aj Moskva hľadá spojencov v KĽDR. Je to blízky a dlhoročný partner, povedal Šojgu

Juhokórejský portál Čoson ilbo dnes napísal, že obrnený vlak, ktorý severokórejský diktátor používa pre svoje zahraničné cesty, vyrazil z metropoly KĽDR Pchjongjangu do 700 kilometrov vzdialeného Vladivostoku v nedeľu večer miestneho času. Podľa serveru BBC News má vlak 20 nepriestrelných vagónov, je ťažší ako bežné vlaky a jeho rýchlosť nepresahuje 59 kilometrov za hodinu.

Bezpečnostný hovorca Bieleho domu John Kirby už skôr uviedol, že americké spravodajské služby majú informácie o rokovaniach medzi Ruskom a KĽDR o dodávkach zbraní. Ruský minister obrany Sergej Šojgu sa podľa neho počas júlovej návštevy KĽDR snažil Pchjongjang presvedčiť o dodávkach munície do Ruska.

Šojgu jasal na prehliadke zbraní v KĽDR Video Delegácie Číny a Ruska, vrátane ministra obrany Sergeja Šojgua a člena vedenia vládnucej čínskej komunistickej strany Li Chung-čungn, na prehliadke zbraní v Severnej Kórei. / Zdroj: Profimedia

Po desiatkach rokov komplikovaných vzťahov sa Rusko a KĽDR začali zbližovať po tom, čo ruská armáda vo februári 2022 podnikla inváziu na Ukrajinu.

Čítajte aj Trpké spojenectvo. Hackeri z KĽDR špehovali ruské tajné zbrane. Rusi sa omylom sami priznali

Severná Kórea opakovane uviedla, že vinu na vypuknutí konfliktu na Ukrajine majú Spojené štáty a „hegemonická politika“ Západu. KĽDR je okrem Sýrie tiež jedinou ďalšou krajinou, ktorá uznala samostatnosť Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky – dvoch separatistických, Ruskom podporovaných regiónov na východe Ukrajiny, píše AP.

Analytici citovaní agentúrou AP uviedli, že KĽDR by mohla mať desiatky miliónov delostreleckých granátov a rakiet, ktoré by znamenali veľkú pomoc pre ruskú armádu. Iní experti sú presvedčení, že schôdzka Kima s Putinom bude mať skôr symbolický význam a nebude znamenať začatie zásadnejšej vojenskej spolupráce.