Pred 22 rokmi sa USA stali terčom rozsiahleho teroristického útoku. Zahynulo 2 753 ľudí

Spomienková slávnosť pri príležitosti výročia teroristických útokov z 11. septembra 2001. New York, 11.9.2023

Skupina 19 samovražedných útočníkov, z ktorých väčšina pochádzala zo Saudskej Arábie, uniesla onoho utorkového rána štvoricu lietadiel, aby ich následne použila na útok na niekoľko symbolov Ameriky. Prvým cieľom sa o 8:46 stala severná veža newyorského Svetového obchodného strediska (WTC), o 17 minút neskôr v priamom prenose narazil druhé lietadlo do južnej veže. Oba mrakodrapy, ktoré boli ikonami mesta, sa potom zrútili. Bez únoscov zomrelo 2 606 ľudí, ďalších 147 zahynulo na palubách lietadiel.

Tretím terčom teroristickej bunky sa stala budova Pentagonu vo Washingtone, do ktorej narazilo unesené lietadlo o 9:43. Zomrelo 125 ľudí v sídle amerického ministerstva obrany a 77 v lietadle. Štvrtý unesený stroj, ktorého cieľom mal byť pravdepodobne Biely dom alebo sídlo amerického Kongresu, sa zrútil o 10:10 v poliach pri Shanksville v Pensylvánii po potýčke cestujúcich a posádky, ktorí v tej chvíli už vedeli o predchádzajúcich útokoch v New Yorku a Washingtone, s únoscami.

K bezprecedentným útokom na Spojené štáty sa prihlásil saudskoarabský miliardár Usáma bin Ládin, ktorý sa skrýval pod ochranou afganského radikálneho hnutia Taliban, a jeho teroristická organizácia Al–Kajdá. Následná americká invázia do Afganistanu síce priniesla rýchly pád talibanského režimu, bin Ládinovi sa ale podarilo uniknúť a úspešne sa skrýval ešte takmer desať rokov. Najhľadanejší terorista sveta bol dopadnutý a zabitý v máji 2011 v Pakistane. Americká vojna v Afganistane sa skončila stiahnutím amerických síl a ich spojencov a obsadením Afganistanu Talibanom v roku 2021. Vojna si vyžiadala skoro 200 000 ľudských životov na oboch stranách a biliónové náklady.

Vo väznici Guantánamo na Kube zotrváva pätica obvinených islamských radikálov – Pakistanci Chálid Šajch Muhammad (údajný strojca útokov), jeho synovec Alí Abdal Azíz, Jemenci Ramzí bin Šibh a Valíd Attaš a Mustafá Ahmad Havsáví zo Saudskej Arábie. Ak súd dospeje k rozhodnutiu o ich vine, hrozí im trest smrti.

Za útoky z 11. septembra boli zatiaľ odsúdení len dvaja ľudia – Francúz marockého pôvodu Zacarias Moussaoui a Maročan Munír Mutasádik. Moussaoui za prípravu útokov dostal v roku 2006 doživotný trest bez možnosti prepustenia. Mutasádikovi potvrdil v roku 2007 hamburský súd 15 rokov väzenia za podporu útokov (odsúdený bol prvýkrát v roku 2003, proces sa potom opakoval). Odvolanie oboch bolo zamietnuté. Nemecko v októbri 2018 vyhostilo Mutasádika, ktorý si odpykal väčšinu z 15-ročného trestu za spoluúčasť na teroristických útokoch v USA z 11. septembra 2001.

V roku 2014, viac ako 13 rokov po útokoch, sa na mieste pôvodnej budovy otvoril nový mrakodrap One World Trade Center (WTC), ktorý má 104 poschodí. Okrem budovy One WTC, na ktorej vrchole je vyhliadka, na mieste nazvanom Ground Zero stojí tiež pamätník obetiam útoku, múzeum a niekoľko nových výškových budov. V septembri 2008 bol tiež otvorený pamätník pri Pentagone a v septembri 2015 pamätník v Pensylvánii, kde sa zrútili ďalšie lietadlá. Ďalšie pamätníky vyrástli po celých Spojených štátoch.