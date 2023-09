Zelenskyj varuje Západ pred obmedzením pomoci Ukrajine: Pre Európu by sa to nemuselo skončiť dobre

Obmedzenie pomoci Ukrajine len predĺži vojnu, uviedol Zelenskyj. A vytvorilo by to riziká pre Západ na jeho vlastnom dvore. Nedá sa predpovedať, ako by milióny ukrajinských utečencov v európskych krajinách reagovali, ak by ich krajina zostala opustená. Ukrajinci sa vo všeobecnosti „správali dobre“ a sú „veľmi vďační" tým, ktorí im poskytli prístrešie, na tú štedrosť nezabudnú. Pre Európu by to však nebol „dobrý príbeh“, ak by mal „zahnať týchto ľudí do kúta“, hovorí Zelenskyj podľa The Economist.

Medzitým by dlhá opotrebovávacia vojna znamenala, že Ukrajina sa ocitne na rázcestí. Krajina by stratila ešte viac ľudí na fronte aj emigráciou. Chcelo by to „úplne militarizované hospodárstvo“. Vláda by musela dať svojim občanom takúto perspektívu, hovorí Zelenskyj, bez podrobností – takáto nová spoločenská zmluva by nemohla byť rozhodnutím jednej osoby. Takmer 19 mesiacov po vojne prezident podľa The Economist hovorí, že je „morálne“ pripravený na takúto zmenu. Túto myšlienku však začne šíriť so svojimi ľuďmi len vtedy, ak sa slabosť v očiach jeho západných podporovateľov stane „trendom“. Na otázku, či už táto chvíľa prišla, odpovedal, že ešte nie. „Vďaka Bohu,“ dodal Zelenskyj pre The Economist.