Prečo by ste mali lepšie spoznať Južnú Kóreu? Ponúka niečo, čo nikde inde neuvidíte a nezažijete

1) K-Pop

Ak vám svet hudby nie je na hony vzdialený, určite ste sa už stretli s kórejskou populárnou hudbou alebo K-pop. Populárnou sa stala od začiatku roku 2000 vďaka internetu a vývoju sociálnych médií. K-popové piesne obsahujú veľa hudobných vplyvov, ako je hip-hop, elektronický tanec, jazz a rock, ktoré predvádzajú skupiny so štyrmi až 23 členmi. K-popové skupiny majú zvyčajne vyšší počet členov, aby sa zabezpečilo, že fanúšikovia si môžu vybrať z rôznych idolov.

Za posledné desaťročie sa K-pop stal celosvetovým fenoménom, najmä vďaka obrovskému úspechu skupiny BTS, populárnej chlapčenskej kapele, ktorá vznikla v roku 2010. Najmä v USA dosiahla obrovskú popularitu, vypredáva turné po celom svete. Keď vydala svoj prvý singel v anglickom jazyku „Dynamite“, okamžite sa v roku 2020 umiestnil na vrchole rebríčka Billboard.

Foto: Korean Embassy korea2, pr, nepouzivat

K-pop idolové skupiny sú globálnym fenoménom s miliónmi zarytých fanúšikov po celom svete. Pre lepšiu predstavivosť, aký veľký je ich vplyv v spoločnosti: V krajine prebieha seriózna diskusia o tom, či by pre hviezdy K-popu mala byť povolená výnimka z povinnej vojenskej služby. (Podľa zákona musia všetci muži narukovať do armády a slúžiť v nej 18 mesiacov, kým dovŕšia 28 rokov.) Pretože nútená prestávka alebo dokonca rozpad kapely môže byť veľký problém pre psychickú pohodu fanúšikov, ktorí ťažko nesú, že ich idoly sa vytratia zo šoubiznisu. Vzhľadom na masívny vplyv K-popových kapiel je to seriózny problém pre celú kórejskú spoločnosť i jej ekonomiku.

Keďže K-pop milujú ľudia na celom svete, Kórejské veľvyslanectvo na Slovensku každoročne na jar organizuje K-pop World Festival (KWF) aj u nás. Je to regionálne predkolo, takže víťaz má šancu ísť do Kórey a zúčastniť sa na jesennom finálovom kole. Tohtoročné KWF sa konalo 26. marca.

2) K-beauty

Na trhu dnes možno nájsť stovky produktov na pleť či vlasy, ktoré sľubujú zázraky. Isto s nami súhlasíte, že krásna priam alabastrová pleť Kórejčaniek je neprehliadnuteľná. Čo je také zvláštne na kórejskej kráse a prečo je ich kozmetika taká obľúbená? Stretli ste sa už s pojmom K-beauty? Tajomstvo je v prírode. Staroveké kórejské rituály krásy sa dedia z generácie na generáciu. Namiesto chemikálií sú produkty K-beauty vyrobené z overených prírodných zložiek, ktoré sú jemné a prospešné pre pokožku. Ingrediencie ako ženšen, zelený čaj, matcha a ryžová voda sa v kórejskej kultúre používajú po stáročia na dosiahnutie krásnej a zdravej pokožky.

Na rozdiel od iných produktov sa kórejská starostlivosť o pleť zameriava viac na preventívnu než retroaktívnu starostlivosť. Produkty K-beauty sú navrhnuté tak, aby zabránili rozvoju kožných problémov, namiesto toho, aby sa následne ošetrovali rozvinuté ochorenia a komlikácie. Kórejčanky problémy pleti liečia, neskrývajú nedokonalosti vrstvami make-upu. K-beauty má širokú škálu produktov, ktoré zákazníkom umožňujú kombinovať a zostavovať ich personalizovanú rutinu starostlivosti o pleť. Mnohí ste už počuli o kórejskej 10-krokovej rutine starostlivosti o pleť.

3) K-food

Zatiaľ čo K-pop a K-beauty poznajú najmä mladšie ročníky, K-food je obľúbené naprieč všetkými generáciami, od tínedžerov až po seniorov. Skúste spolu s nami objaviť originálnu, zdravú, vyváženú kuchyňu plnú očarujúcej harmónie farieb a korenia, slaného a sladkého. Predstavíme vám pár najpopulárnejších jedál, aby ste si v kórejskej reštaurácii vedeli vybrať.

Bibimbap je zmiešaná ryža s marinovaným zvyčajne hovädzím mäsom, rozmanitou farebnou zeleninou a volským okom.

Kimči je tradičná fermentovaná kórejská príloha vyrobená zo zeleniny (najčastejšie kapusty) s rôznymi koreninami. Vyrába sa fermentáciou baktériami mliečneho kvasenia. Čím dlhšie Kimči fermentuje, tým väčšie sú prínosy pre zdravie. Ak chcete vytvoriť dokonalú chuť kimči je vhodné obmedziť korenie na minimum.

Gomtang je všeobecný názov pre polievku vyrobenú z rôznych kusov hovädzieho mäsa a kostí. Existuje mnoho druhov gomtangu, ale všetky sa vyrábajú pomalým dusením kostí a mäsa niekoľko hodín alebo dokonca dní pri nízkej teplote.

Galbi sa zvyčajne pripravuje z hovädzích alebo bravčových rebierok. Jedlo môže byť marinované v sladkej a slanej omáčke zvyčajne obsahujúcej sójovú omáčku, cesnak a cukor.

Bulgogi sa vyrába z tenkých marinovaných plátkov grilovaného hovädzieho alebo bravčového mäsa pripraveného na grile alebo na panvici na sporáku.

Jukgaejang je horúca pikantná polievka varená s hovädzím mäsom a veľkým množstvom zeleniny, Je to bežné kórejské jedlo, ktoré má každá reštaurácia vždy na jedálnom lístku.

Foto: Korea Toursim Organization - Salondebaker korea4 1

Kľúčovou črtou kultúry K-food je jej jedinečný spôsob podávania. Keď si objednáte hlavné jedlo v reštaurácii, dostanete k nemu aj nejaké prílohy zadarmo. Tak teda prajeme dobrú chuť. Táto fráza sa považuje v Kórei za mimoriadne zdvorilú a treba ju vždy pred jedlom povedať.

4) K-filmy a seriály

Ak sme už ukojili vaše mlsné jazýčky chutnými kórejskými jedlami, ponorte sa s nami do kórejskej kinematografie. Filmy a seriály z jej produkcie sú čoraz populárnejšie, niektoré z nich získali medzinárodné filmové ceny a nájdete ich napríklad aj v ponuke streamovacích služieb. Úspešný na Netflixe bol a stále je dramatický seriál Squid Game. Séria sa točí okolo tajnej súťaže, v ktorej 456 hráčov, z ktorých všetci sú v hlbokej finančnej núdzi, riskuje svoje životy, aby si zahrali sériu smrtiacich detských hier o šancu vyhrať 34 miliónov eur.

Foto: Lotte entertainment korea 6, nepopuzivat

Medzi najznámejšie filmy patrí aj film Parazit. V roku 2019 dosiahol celosvetové uznanie tým, že sa stal prvým filmom v neanglickom jazyku, ktorý získal Oskara za najlepší film.

Ďalší z veľmi uznávaných filmov od kórejsko-amerického režiséra Lee Isaaca Chunga je Minari. Ide o nežnú a strhujúcu drámu o rodine juhokórejských imigrantov. Film získal šesť nominácií na Oscara. V slovenských kinách ste zase mohli nedávno vidieť aj skvelý film Podozrivá. Kórejské veľvyslanectvo chystá pre fanúšikov juhokórejskej kinematografie malý sviatok.

V Cinema City Eurovea usporiada K-Movie Week:

28. septembra o 18.00 si môžete pozrieť film Podozrivá (film je známy aj pod anglickým názvom Decision to leave – Rozhodnutie odísť)

5. októbra o 18.00 sa bude premietať akčný film Hansan: Rising Dragon. (film zachytáva významnú stredovekú námornú bitku medzi Kóreou a Japonskom a vznik legendárnych obrnených korytnačích lodí)

Prostredníctvom webovej stránky Kórejského veľvyslanectva, alebo stránky na Facebooku môže ktokoľvek požiadať o vstupenku na filmový týždeň zdarma.

5) Neznáma, hoci nádherná krajina

Južná Kórea má okrem jedla, filmov a kozmetických produktov v ponuke veľa, pre nás exotických, lokalít. Slováci ju veľmi nepoznajú, ale do tejto ázijskej krajiny mieria každý rok milióny turistov. Dobre vedia prečo. Tradičné dedinky, honosné mestá, tajomné budhistické chrámy, nádherné ostrovy. Najnavštevovanejšou destináciou je hlavné mesto Soul. Preskúmať však môžete aj iné časti krajiny.

Jeju: Len 85 kilometrov od pobrežia je jedno z najkrajších miest v Južnej Kórei – ostrov Jeju. Nedotknutá krása ostrova, ktorá bola zvolená za jeden zo siedmich nových divov prírody, vám vyrazí dych.

Foto: Busan Metropolitan City korea5, pr, nepouzivat

Suwon, hlavné mesto provincie Gyeonggi hraničiacej so Soulom, je známe svojou jedinečnou pevnosťou Hwaseong. Múr obrovskej pevnosti, ktorú postavila dynastia Joseon, je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. Na tomto zozname nájdete aj ďalšiu destináciu. Pôvabnú tradičnú kórejskú dedinu v Andongu. Vstup do dediny Hahoe je ako cesta späť v čase k jednoduchému kórejskému vidieckemu spôsobu života, ktorý zobrazuje miestne tradície a kultúru.

Busan: Ak máte predsa len radšej rušné veľkomesto a modernú architektúru, nevynechajte druhé najväčšie mesto v Južnej Kórei. Busan je zaujímavým spojením mrakodrapov, majestátnych hôr, krásnych pláží a nádherných budhistických chrámov. Po celom svete je známy tým, že organizuje najväčší ázijský medzinárodný filmový festival. Najnovšie by mesto rado organizovalo svetovú výstavu Expo 2030. V novembri 2023 sa budú posudzovať tri kandidatúry – Kórejska republika (Busan), Taliansko (Rím) a Saudská Arábia (Rijád). Tak teda Busanu držíme palce.

6) Kórejčina a taekwondo na Slovensku

Učíte sa radi cudzie jazyky? Kórejčina môže byť pre vás zaujímavá výzva. V rastúcou vlnou popularity kórejskej hudby a filmov sa jazyk učí stále viac ľudí. Za zmienku stojí aj fakt, že z tejto vyspelej ázijskej krajiny pochádza mnoho firiem celosvetového významu a mnohé z nich majú pobočky v strednej Európe i na Slovensku (Kia, Samsung…). Znalosť jazyka preto môže byť vašou výhodou.

Kórejsky jazyk môžete študovať na Katedre kórejských štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V septembri 2020 zahájil v Bratislave svoju činnosť aj Sedžongov inštitút ako päťdesiata štvrtá inštitúcia svojho druhu v Európe. Zjednodušilo sa aj získanie skúšky TOPIK (Test of Procifiency in Korean language). Doteraz ste kvôli testu museli cestovať do Viedne, Prahy alebo Budapešti, no od tohto roku ju môžete absolvovať aj v Bratislave. Skúška je raz za rok a tento rok sa konala 8. júla po prvýkrát. Kórejské veľvyslanectvo tiež organizovalo tento rok 26. apríla podujatie s názvom „Kvíz o Kórei“ s cieľom propagovať krajinu od histórie až po K-pop.

Foto: Korean Embassy korea3 1, prr nepouzivat

Keď už píšeme o Južnej Kórei, bol by hriech nespomenúť taekwondo. Kórejské bojové umenie si našlo svojich priaznivcov aj na Slovensku. Kórejské veľvyslanectvo každoročne v Bratislave organizuje Kórejský veľvyslanec Cup / Bratislava Open Taekwondo Championship, ktorý sa konal 3. júna tohto roku. Ide o bojové umenie bez použitia zbraní, zamerané najmä na sebaobranu, sebaovládanie a sebadôveru. Ovládať tieto zručnosti nemusí byť na škodu. Ak máte teda záujem, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského otvorí v školskom roku 2023–2024 kurz Taekwondo pre študentov.