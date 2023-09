Líbya pochovala 700 obetí záplav, nezvestných je však až 10-tisíc ľudí

Úrady predtým odhadli, že len v Derne mohlo zahynúť až dvetisíc ľudí. Stredomorská búrka Daniel spôsobila v nedeľu večer v mnohých mestách na východe Líbye spúšť a prívalové povodne. Najhoršie škody však zaznamenala spomenutá Derna, kde silné dažde a záplavy pretrhli hrádze a odplavili celé štvrte, uviedli úrady.

Podľa zástupcov Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca je po bezprecedentných záplavách nezvestných 10-tisíc ľudí. Počet obetí je podľa nich „obrovský“ a očakáva sa, že v nasledujúcich dňoch dosiahne tisíce.

Vláda požiadala o medzinárodnú pomoc

„Vrátil som sa z Derny. Je to obrovské nešťastie. Všade ležia telá – v mori, v údolí i pod budovami,“ povedal agentúre Reuters telefonicky minister civilného letectva. „Počet tiel nájdených v Derne presahuje tisícku. Očakávame, že konečná bilancia bude naozaj vysoká. Nepreháňam, keď poviem, že 25 percent mesta je preč. Veľa domov spadlo,“ dodal.

„Humanitárne potreby ďaleko presahujú kapacity líbyjského Červeného polmesiaca, a dokonca aj kapacity vlády,“ uviedol predstaviteľ Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) Támir Ramadán. „Východolíbyjská vláda preto požiadala o medzinárodnú pomoc,“ povedal.

Premiér líbyjskej vlády národnej jednoty pôsobiacej na západe krajiny Abdal Hamíd Dbaíbá na sieti X napísal, že do postihnutej oblasti bolo vyslané lietadlo so 14 tonami pomoci. Lietadlo smerujúce do Benghází má na palube okrem iného lieky a zdravotnícke vybavenie a cestuje ním aj 87 zdravotníkov.

Líbyjské úrady na východe krajiny vyhlásili stav mimoriadnej núdze, nechali uzavrieť školy a obchody a vyhlásili zákaz nočného vychádzania.

Líbya čelí zle fungujúcej infraštruktúre. Vláda šesťmiliónovej krajiny je rozdelená na konkurenčné celky na východe a západe, pričom každý z nich podporujú iné ozbrojené skupiny a zahraničné vlády. Medzinárodne uznávaná vláda národnej jednoty sídliaca v Tripolise nemá východné oblasti krajiny pod kontrolou.