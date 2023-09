Lacné terče pre drahé zbrane. Ukrajinská firma je rada, keď Rusi trafia jej kanalizačné rúry

Ukrajina aktívne nahrádza svoju vojenskú techniku na bojisku maketami, aby ruská armáda mrhala nábojmi na ničenie návnad, informuje americký televízna stanica CNN.

Banská a hutnícka spoločnosť Metinvest, ktorú vlastní podnikateľ Rinat Achmetov, sa zaoberá produkciou presných kópií vojenskej techniky. Vyrobila už stovky replík rôznych typov domácich i západných zbraní, ktoré sa následne stali terčom ruských útokov.

Nie sú to najmohutnejšie zbrane, aké Ukrajinci zo Západu dostali, no húfnice M777 majú podľa expertov niekoľko dôležitých výhod. Dobre sa s nimi manévruje, sú veľmi spoľahlivé a sú mimoriadne presné. S dostrelom až 40 kilometrov dokážu chrániť postupujúce jednotky pred nepriateľom. / Zdroj: US Army