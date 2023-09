USA zvažujú dodať Ukrajine balistické rakety dlhého doletu s kazetovou muníciou

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zvažuje, že dodá Ukrajine rakety dlhšieho doletu vybavené kazetovými bombami. Pre agentúru Reuters to uviedli štyri nemenované americké zdroje, informuje TASR.

Rakety s takouto muníciou by umožnili ukrajinským silám zasahovať ciele hlbšie na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny. Bidenova administratíva zvažuje takúto dodávku s cieľom podporiť súčasný pokrok ukrajinskej protiofenzívy voči ruským okupačným silám.

Akú ničivú silu majú letecké kazetové bomby Video Kazetovú muníciu je možné nasadiť vo forme delostreleckých granátov, rakiet, ale aj leteckých bômb. / Zdroj: US Air Force

Spojené štáty už v júli tohto roku poskytli Kyjevu kontroverzne vnímanú kazetovú delostreleckú muníciu kalibru 155 mm. Každá z týchto striel môže zasiahnuť ciele do vzdialenosti 29 kilometrov a obsahuje do 48 malých bômb. Hlavice rakiet, o ktorých sa teraz uvažuje, by mohli rozptýliť zhruba 300–400 takýchto bômb.

Čítajte aj Rusi ani nos nevystrčia. Zakázaná kazetová munícia Ukrajine pomáha

Washington momentálne podľa Reutersu zvažuje, že pošle Kyjevu buď taktické balistické rakety strely ATACMS s doletom až zhruba 300 kilometrov alebo presne navádzané strely systému GMLRS, ktoré dokážu zasiahnuť ciele až vo vzdialenosti 72 km.

Tieto strely by mali byť vybavené hlavicami s kazetovou muníciou. V prípade, že americká vláda takýto transfer odsúhlasí, mali by byť Kyjevu dodané vo veľmi krátkom čase, uvádza Reuters s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov USA. Išlo by totiž o rakety dodané z amerických muničných skladov.

Biely dom však tieto správy dosiaľ oficiálne nepotvrdil a odmietol sa k nim vyjadriť. Citované zdroje upozornili na to, že vo veci ešte nepadlo konečné rozhodnutie a že takáto dodávka sa napokon ani nemusí uskutočniť, alebo že môže byť odložená na neskoršiu dobu.

Reuters konštatuje, že Bidenova administratíva už celé mesiace uvažuje o možnom poskytnutí rakiet ATAMCS Ukrajine, keďže sa obáva, že by takýto krok príliš rozhorčil ruský režim.

Podľa agentúry Reuters by predmetné rozhodnutie mohlo padnúť už čoskoro, možno už v priebehu tohto týždňa, respektíve okolo termínu zasadnutia ďalšej schôdzky medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, ktorá sa uskutoční 19. septembra na základni Ramstein v Nemecku.

Prezident Biden by mohol v tomto smere využiť mimoriadne opatrenie, ktoré mu umožňuje urýchlene poskytnúť vojenskú pomoc z armádnych zásob bez odobrenia americkým Kongresom. Či sa tak skutočne stane, zatiaľ nie je jasné, uvádza Reuters.

Čítajte aj Ukrajinci už začali v boji používať americkú kazetovú muníciu. Ide im to celkom efektívne, tvrdí Pentagón

Používanie kazetovej munície je podľa Dohovoru o kazetovej munícii zakázané takmer v 120 krajinách sveta. Medzi jeho signatármi však nie sú Spojené štáty, Ukrajina ani Rusko, ktoré opakovane nasadzuje kazetovú muníciu pri útokoch na ukrajinskom území.