Ukrajinskí piloti by mohli na stíhačkách F-16 lietať do troch mesiacov, tvrdí šéf Národnej leteckej gardy

Spojené štáty by mohli mať prvých ukrajinských pilotov vycvičených na stíhačkách F-16 do konca roka, no potrvá dlhšie, kým budú lietať na bojových misiách. V utorok to uviedol riaditeľ americkej Národnej leteckej gardy.

Ukrajinskí piloti by mali podľa očakávania do októbra prísť na Morris Air National Guard Base v Tucsone v Arizone. Týchto letcov teraz hodnotia z hľadiska znalosti anglického jazyka a v závislosti od ich schopností a predchádzajúcich skúseností so stíhačkami by mohli výcvik v Spojených štátoch ukončiť do troch mesiacov, povedal na výročnom stretnutí Asociácie vzdušných síl v National Harbor v štáte Maryland generálporučík Michael Loh.

„Hneď ako dostanú povolenie, prídu sem a začnú okamžite trénovať,“ vyjadril sa Loh s tým, že aby dodržali rýchly časový rámec výcviku, Tucson pravdepodobne presunie niektoré zo svojich ďalších medzinárodných záväzkov v oblasti výcviku pilotov, aby sa Ukrajina dostala dopredu.

Po ukončení amerického výcviku sa však Ukrajinci budú musieť vrátiť do Európy na ďalší výcvik Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Spojenci NATO Ukrajincov tiež školia, ako udržiavať lietadlá, a to budú musieť tiež dokončiť predtým, ako začnú stíhačky lietať na bojové misie. Loh však nemal k dispozícii odhad, koľko času si vyžiada dodatočný výcvik.

Generál David Allvin, nominovaný na post budúceho šéfa vzdušných síl, v utorok na schvaľovacom vypočutí povedal americkým senátorom, že výcvik na F-16 potrvá v priemere šesť až deväť mesiacov.

Deväťmesačný časový rámec je podľa Loha odhadovaný na to, aby na F-16 mohli lietať piloti bez predchádzajúcich skúseností so stíhačkami.

Ukrajina chce od koaličných krajín získať až 50 stíhačiek F-16, čo zodpovedá trom stíhacím letkám. Prezident Volodymyr Zelenskyj v auguste povedal, že Kyjev by mal dostať 42 týchto lietadiel.

Ukrajina svojich spojencov o poskytnutie stíhačiek F-16 žiadala takmer od začiatku ruskej invázie, ktorú Moskva začala vlani vo februári. USA, ktoré museli odovzdanie stíhačiek americkej výroby schváliť, ale spočiatku váhali a argumentovali vysokou cenou týchto strojov, ich zložitou údržbou či obavami z vyprovokovania Ruska na ďalšie vyostrenie konfliktu. Tento rok v máji však dala administratíva amerického prezidenta Joea Bidena najavo, že s poskytnutím stíhačiek Ukrajincom súhlasí. Dodávky už prisľúbili Dánsko, Holandsko a Nórsko. Výcvik pilotov má byť vo viacerých krajinách, okrem iného v Dánsku, Rumunsku a Británii.