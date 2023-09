Úspešný útok na prístav Sevastopoľ. Čo sa tam Ukrajincom podarilo zasiahnuť?

Najznámejšou stratou Čiernomorskej flotily je jej vlajková loď, krížnik Moskva. Ten sa potopil po tom, čo ho 13. apríla minulého roku zasiahli ukrajinské rakety Neptun. Obzvlášť ťažké straty však utrpela 197. brigáda výsadkových lodí Čiernomorskej flotily. Tá mala pred vojnou sedem lodí. Tesne pred inváziou ju posilnili ďalšie tri z Baltskej flotily a tri zo Severnej flotily. Z celkovo trinástich výsadkových lodí boli doteraz štyri potopené alebo poškodené. Teraz k nim pribudla piata.

Podľa ruských zdrojov zaútočili túto noc na Sevastopoľ tri námorné drony a desať striel s plochou dráhou letu. Ruská obrana údajne zničila všetky tri drony a sedem z desiatich striel. Ostatné zasiahli priestor dokov, v ktorom sa opravujú lode. Na ruských sociálnych sieťach sa objavili zábery mohutných výbuchov a požiarov v prístave. O život prišli dvaja ľudia a ďalších 26 bolo zranených. Všetci boli zamestnancami Sevastopoľského morského závodu.

Moskvou dosadený gubernátor Michail Razvožajev na sociálnej sieti zverejnil fotku, na ktorej telefonuje v prístave. Zjavne tým chcel dokázať, že je na mieste a všetko organizuje. Dokázal tým však aj to, že Ukrajinci spôsobili vážne škody. V pozadí za ním totiž vidno horiacu loď s charakteristickým komínom, ktorý ju pomohol identifikovať ako výsadkové plavidlo triedy Ropucha.

Podľa zahraničných analytikov sa v dokoch opravovala loď Minsk tejto triedy a preto je nanajvýš pravdepodobné, že poškodená bola práve ona. Do tejto triedy patrí aj plavidlo Olenegorskyj Gornjak, ktoré 4. augusta tohto roku zasiahol ukrajinský námorný dron v prístave Novorossijsk. Rusi vtedy tvrdili, že ukrajinský útok odrazili bez škôd, no neskoršie zábery potvrdili, že Olenegorskyj Gornjak sa takmer potopil a skončil v suchom doku s veľkou dierou v trupe.

Tri výsadkové lode sa stali terčom ukrajinského raketového útoku na okupovaný prístav Berďansk ešte 24. marca minulého roku. Loď Saratov vtedy úplne zničil požiar a výbuchy prevážanej munície. Jej vrak neskôr vyzdvihli z dna prístavu, no bol vhodný už len na zošrotovanie. Ďalšie dve výsadkové lode boli vtedy poškodené, minimálne jedna mala tiež požiar na palube. Rusi až po roku priznali, že došlo k stratám na životoch na lodiach Saratov, Novočerkassk a Cézar Kunikov, čím nepriamo potvrdili aj poškodenie zvyšných dvoch plavidiel.

Kým na začiatku vojny sa s touto ohromnou výsadkovou flotilou rátalo ako s reálnou hrozbou pre Odesu, dnes už Rusi na žiadnu obojživelnú operáciu nemôžu ani pomýšľať. Prišli nielen o časť lodí, ale najmä o jednotky námornej pechoty, ktoré sa z nich mali vylodiť. Tie boli už dávno zomleté v mlynčeku na mäso na pozemnom fronte na Ukrajine. Teraz teda Rusi používajú výsadkové lode len na prevážanie zásob do prístavov Berďansk a Mariupoľ. Vyradenie týchto plavidiel je teda ranou pre napätú ruskú logistiku.

Ďalším plavidlom, ktoré malo byť v prístave Sevastopoľ poškodené, je ponorka vylepšenej triedy Kilo. Uvádza sa konkrétne plavidlo Rostov na Done (B-237). Je to relatívne nová ponorka s diesel-elektrickým pohonom, postavili ju v rokoch 2011–14. V Čiernomorskej flotile patrí Rostov na Done do 4. nezávislej ponorkovej brigády, ktorá má dokopy sedem plavidiel. Dve z nich sú však dlhodobo mimo Čierneho mora a z piatich zostávajúcich patrí jedna do pôvodnej triedy Kilo, ktorá je vyzbrojená iba torpédami.

Vylepšená trieda Kilo je schopná okrem torpéd odpaľovať aj strely Kalibr. Tie Rusi hojne vypúšťajú na ukrajinské mestá. V Čiernom mori mali Rusi štyri takéto ponorky a vyradenie jednej z nich je veľkým ukrajinským úspechom. Tak, ostatne, označujú analytici aj celý nočný útok na Sevastopoľ. Bol nepochybne dobre pripravený, koordinovaný a spôsobil ruskému vojnovému loďstvu citeľné straty. Typ striel s plochou dráhou letu, ktoré Ukrajinci použili, nebol zverejnený, ale pravdepodobne išlo o strely Storm Shadow/SCALP-EG, ktoré sú schopné útočiť aj na námorné ciele. Tieto strely Ukrajinci na bojisku dlhší čas nepoužili, takže je zrejmé, že si ich šetrili na nejakú veľkú akciu. Tá prišla teraz a Rusi budú musieť vážne premýšľať, či je pre nich bezpečné držať Čiernomorskú flotilu na Kryme.