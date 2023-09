S čím prišiel Kim a čo mu dal Putin?

Svet bude po ďalšom zblížení Ruska so Severnou Kóreou "o trocha menej bezpečný". Pred schôdzkou šéfa Kremľa a diktátora z Pchjongjangu to predpovedala agentúra Bloomberg. Po stredajšom štvorhodinovom rokovaní sa zdá, že Vladimir Putin a Kim Čong-una pri všetkej pretrvávajúcej neistote túto prognózu naplnili.

Šéf Kremľa Vladimir Putin v rozhovore so severokórejským diktátorom Kim Čong-unom.

Kim, ktorý vo svojom obrnenom vlaku vyrazil na prvú zahraničnú cestu po štyroch rokoch, ponúkol Putinovi „plnú podporu“ v „posvätnom boji“ Ruska so Západom. Do ponuky „plnej podpory“ sa zmestia hoci aj severokórejské delostrelecké granáty a protitankové strely. O tie má Moskva, keďže zásoby streliva sa jej za vyše pol druha roka invázie na Ukrajine výrazne vyčerpali, mimoriadny záujem. Tvrdia to západné tajné služby, podľa ktorých Pchjongjang zase túži získať prístup k ruským pokročilým satelitným technológiám a k know-how pri stavbe jadrových ponoriek.

Kimov režim dosiahol znepokojujúce úspechy pri vývoji balistických rakiet. Demonštroval to aj v stredu ráno, keď zopár hodín pred summitom odpálil dve balistické rakety smerom k Japonskému moru. Viaceré pokusy vyslať na obežnú dráhu špionážne satelity však Pchjongjangu v posledných mesiacoch nevyšli.

Putin hosťovi naznačil, že Moskva mu s vyslaním satelitov do vesmíru pomôže. „Preto sme tu,“ odpovedal na kozmodróme Vostočnyj na otázku novinárov, či je Rusko ochotné podporiť severokórejský družicový program. „Vodca KĽDR má veľký záujem o raketové technológie, snaží sa aj o rozvoj na poli vesmíru,“ citovala Putina agentúra TASS.

Pchjongjang od začiatku podporuje Moskvu v agresii proti Kyjevu. Už v roku 2014 uznal ruskú anexiu Krymu a vlani aj nezákonné zabratie ďalších štyroch ukrajinských oblastí.

„Rusko sa pustilo do svätej vojny na ochranu svojej suverenity a bezpečnosti … proti hegemonistickým silám,“ vyhlásil Kim podľa agentúry Reuters. „Vždy budeme stáť za rozhodnutiami prezidenta Putina a ruského vedenia … a spoločne bojovať proti imperializmu,“ dodal, Vyjadril tiež presvedčenie, že „ruská armáda a ľud dosiahnu veľké víťazstvo v spravodlivom boji s cieľom potrestať zhluky zla, ktoré sa usilujú presadiť si hegemóniu a expanziu“.

Putin po schôdzke s Kimom pre televíziu Rossia 1 povedal, že napriek medzinárodným sankciám existuje „možnosť“ vojenskej spolupráce Ruska so Severnou Kóreou. . „Sú tu určité obmedzenia… V rámci existujúcich pravidiel sú však možnosti, ktoré vnímame a diskutujeme o nich,“ poznamenal.

Prípadný nákup severokórejských zbraní zo strany Moskvy a poskytnutie ruskej raketovej technológie Pchjongjangu by porušovali sankcie, ktoré na Kimov režim aj za prispenia Ruska uvalila Bezpečnostná rada OSN.

Kremeľský propagandista Sergej Markov však pred schôdzkou naznačil, že Putin by potrebám svojej vojny mohol obetovať aj medzinárodné záväzky Moskvy. „Možno Rusku zruší sankcie voči KĽDR. Možno KĽDR odovzdá veľa munície. Možno Rusko odovzdá nové vojenské raketové technológie, aby KĽDR mohla ľahko páliť na USA. Možno sa kórejskí dobrovoľníci objavia na fronte,“ napísal politológ a bývalý poslanec vládnej strany Jednotné Rusko na komunikačnej platforme Telegram.

Markov si dokonca trúfol zatipovať, že ruských vojakov na Ukrajine by mohlo prísť podporiť až 200-tisíc Severokórejčanov a Pchjongjang by mohol ruskej ekonomike, zápasiacej s nedostatkom pracovných síl, poslať hoci i pol milióna robotníkov.

Putinov hovorca Dmitrij Peskov však možnosť účasti severokórejských vojakov v špeciálnej vojenskej operácii, ako Moskva nazýva svoju agresiu proti Ukrajine, vylúčil. Podľa agentúry RIA-Novosti tiež potvrdil, že ruská pozícia v Bezpečnostnej rade OSN vo veci sankcií zostáva nemenná, čo však – ako dodal -,,nemôže byť, nemá byť a nebude prekážkou pre ďalší rozvoj rusko-severokórejských vzťahov". Peskov sa nechcel vyjadriť k tomu, či Putin s Kimom rokovali o zbrojných dodávkach. Pripustil však, že obe krajiny spolupracujú v „citlivých“ oblastiach a že detaily tejto spolupráce by sa nemali zverejňovať.

Aj po schôdzke tak zostáva nejasné, či Moskva sľúbila Pchjongjangu podeliť sa o citlivé technológie výmenou za severokórejskú muníciu, ktorú by sa mohla pokúsiť doviesť tajne cez spoločnú hranicu.

Siemon Wezeman, analytik Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru, pripustil, že je celkom možné, že Severná Kórea má veľké zásoby munície, ktorú by Rusko mohlo použiť. „Či došlo k nejakej dohode, to sa ešte len uvidí,“ poznamenal pre denník Guardian. „Nebudeme to s istotou vedieť, kým nebudú existovať jasné dôkazy, že Rusko použilo severokórejské zbrane a muníciu na bojisku na Ukrajine,“ dodal.