Ukrajina nasadila do akcie nové typy dronov – žraloky a temnotu

Dron Morok má dosah až 800 km. Je to zatiaľ najviac zo všetkých ukrajinských typov. Možno iba dron Bober má väčší dolet, uvádza sa až 1 400 km. Ide však len o špekulatívny odhad, pretože Bober má utajované parametre. Rovnako sa nevie veľa ani o drone Morok, ktorého názov znamená Temnota.

Ukrajinské drony ničia ruské tanky Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Meno naznačuje, že bude útočiť v tme, ako doposiaľ väčšina ukrajinských dronov. Udávaný dolet znamená, že bez problémov doletí do Moskvy a ak by zvládol ešte o 50 km viac, doletel by od ukrajinských hraníc až do Petrohradu. Ukrajinská tajná služba SBU zverejnila aj dva obrázky dronu Morok, ktoré však pripomínajú skôr počítačové vizualizácie.

Prečo ale rozviedka zverejňuje informácie o svojich nových dronoch? Dôvod je jednoduchý – peniaze. SBU spustila kampaň, v rámci ktorej chce vyzbierať 60 miliónov hrivien (1,5 mil. eur) na kúpu 33 Morokov. Vychádza to 45 000 eur na jeden kus, čo je cena, okolo ktorej sa pohybuje aj iránsky samovražedný dron Šáhid-136 používaný Ruskom.

Ak by sme pripustili, že zverejnené zábery ukazujú skutočnú podobu Moroka, má tento dron nezvyčajnú konštrukciu. Nemá vodorovné chvostové plochy, iba zvislé smerové kormidlo. Krídlo je posunuté dozadu, no vpredu chýbajú kačacie ovládacie plôšky, ktoré sú pre takúto konfiguráciu typické. Morok tak má podobnú konštrukciu ako dopravné lietadlá Concorde alebo stíhačky Mirage 2000.

Kým Morok je zatiaľ až na pár spomínaných detailov utajovaný, o ďalšej novinke Shark toho vieme podstatne viac. V tomto prípade ide o prieskumný dron, ktorý je určený pre operácie za nepriateľskou líniou a navádzanie streľby na zistené ciele. Prvých 25 kusov už ukrajinské ozbrojené sily používajú a teraz prebieha zbierka na ďalšie.

Shark je pomerne malý dron s rozpätím 1,9 m. Jeho meno znamená žralok a toho aj pripomína tvarom trupu. Vpredu má kameru, vzadu tlačnú vrtuľu. Stroj je uložený v prepravnej debne a dvojčlenný tím ho dokáže poskladať a vypustiť do akcie za menej ako 30 minút. Štartuje s pomocou katapultu a pristáva na padáku.

Maximálna rýchlosť tohto dronu je 150 km/h. Vo vzduchu vydrží štyri hodiny. Jeho dolet je obmedzený maximálnym dosahom komunikačného systému na 60–80 km. Na takúto vzdialenosť ho dokáže operátor ovládať. Väčšinou operuje pri rýchlosti okolo 90 km/h a vo výškach do 2 000 metrov.

Hmotnosť stroja je len 10 kg. To zahŕňa aj gyroskopicky a digitálne stabilizovanú kameru s 30-násobným optickým zoomom a dodatočným digitálnym zoomom. Veľkou výhodou dronu Shark je jeho odolnosť proti prostriedkom eletronického boja. Dokáže operovať aj v prostredí, v ktorom prebieha silné rušenie.

Nedávno ukrajinské ozbrojené sily zverejnili video s výsledkom práce tohto dronu. Ten v Záporožskej oblasti objavil batériu protivzdušných systémov Buk. Vďaka informáciám z dronu Shark bolo päť samohybných odpaľovacích zariadení Buk zničených presne navádzanými zbraňami. Zaujímavé však je aj to, že dron lietal priamo nad batériou ruskej protivzdušnej obrany viac ako 20 km za frontom a tá si ho zjavne ani nevšimla.

Do výroby diaľkových dronov, ktoré budú útočiť hlboko na ruskom území, sa chce zapojiť aj spoločnosť Antonov. Využije pri tom svoje skúsenosti s výrobou nákladných lietadiel. Transportné stroje sú teraz v úzadí a drony lepšie poslúžia vojnovým potrebám Ukrajiny. Takáto výroba tiež aktuálne poskytne väčšie uplatnenie zamestnancom Antonova.

Na tento účel vytvoril Antonov nové stredisko pre bezpilotné lietadlá. To ponúka napríklad aerodynamické testovanie prototypov, vytváranie simulátorov na výcvik operátorov či vývoj štandardizovaných dielov.