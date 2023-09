Väčšine obetí záplav v Líbyi sa dalo zabrániť, upozornili meteorológovia

Väčšine úmrtí spôsobených ničivými záplavami v Líbyi sa dalo zabrániť, ak by tamojšie systémy včasného varovania a krízového riadenia fungovali správne, upozornila vo štvrtok Svetová meteorologická organizácia (WMO). Informuje o tom agentúra AFP.

S lepšie fungujúcou koordináciou „mohli (úrady) vydať výstrahy a orgány krízového riadenia by boli schopné vykonať evakuáciu ľudí,“ uviedol generálny tajomník WMO Petteri Taalas novinárom v Ženeve. Ak by došlo k zmienenej evakuácii, počet obetí by bol podľa neho oveľa nižší.

Chýbajúce predpovede počasia, šírenie informácií a systém včasného varovania podľa Taalasa značne prispeli k rozsahu katastrofy. Ako uviedol, v dôsledku roky trvajúceho konfliktu a krízy v tejto severoafrickej krajine bola štátna meteorologická pozorovacia sieť „veľmi poničená“.

Búrka Daniel zasiahla východnú časť Líbye v nedeľu. V dôsledku búrky sa tam pretrhli dve priehrady a zničili štvrtinu mesta Darna. Podľa starostu tohto mesta mohlo prísť o život až 18 000 až 20 000 ľudí.

Miestne úrady zatiaľ celkovo potvrdili približne 5 500 úmrtí, zatiaľ čo zhruba 9 000 ľudí je stále nezvestných. Len v samotnej Darne záplavy pripravili o strechu nad hlavou najmenej 30 000 obyvateľov, uvádza agentúra AP.

Líbyjské Národné meteorologické stredisko (NMC) vydalo včasné výstrahy pred extrémnym počasím 72 hodín vopred a e-mailom informovalo vládne orgány, aby prijali preventívne opatrenia.

Podľa WMO však „nie je jasné, či (varovania) boli rozoslané efektívne“. Agentúra OSN podotkla, že hoci kedysi existovala v celej Líbyi úzka spolupráca medzi meteorologickými službami a úradom pre zvládanie katastrof, v súčasnosti už tomu tak nie je.

Európska únia zintenzívňuje pomoc

Európska únia naďalej pomáha pri poskytovaní humanitárnej pomoci Líbyi prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. K novým ponukám z členských štátov Únie patrí lekársky tím 53 ľudí z Francúzska, prístrešky, ťažké stroje vrátane nákladných áut na odstraňovanie sutiny, potápačský tím a dva pátracie a záchranné vrtuľníky z Talianska a jeden tím expertov na informačné technológie, logistiku a mapovanie z Holandska. Vo štvrtok o tom na svojej internetovej stránke informovala Európska komisia.

Ide o dodatočnú pomoc po tej, ktorú cez mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany už poskytli Nemecko, Rumunsko a Fínsko vo forme prístreškov, generátorov, potravín, nemocničných stanov a nádrží na vodu. Okrem toho EÚ v stredu uvoľnila 500-tisíc eur na financovanie humanitárnej pomoci pri riešení najnaliehavejších potrieb ľudí v Líbyi zasiahnutých búrkou Daniel.

„Núdzová situácia po povodniach v Líbyi vyvolala rýchlu pomoc zo strany členských štátov EÚ. Ďakujem všetkým členským krajinám Únie, ktoré poskytujú veľkorysú podporu a pomáhajú zachraňovať životy v tejto kritickej situácii,“ uviedol eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič.