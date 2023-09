Povodne v líbyjskej Darne si vyžiadali už 11 300 životov. Počet obetí zrejme ešte porastie

Na 11 300 vzrástol počet obetí ničivých povodní v meste Darna na východe Líbye. Uviedla to vo štvrtok líbyjská pobočka Červeného polmesiaca. Ďalších zhruba 10-tisíc ľudí je stále nezvestných. Naposledy líbyjské úrady informovali o 5 500 potvrdených úmrtiach a 9-tisíc nezvestných. Záplavy zničili štvrtinu mesta a pripravili o strechu nad hlavou najmenej 30-tisíc obyvateľov.

Búrka Daniel zasiahla Líbyu v nedeľu, výdatné zrážky spôsobili pretrhnutie dvoch priehrad, ktoré zaplavili mesto Darna. Podľa starostu tohto prístavného mesta, ktorého počet obyvateľov sa odhaduje až na 100-tisíc, môže byť konečný počet obetí vzhľadom na počet zničených budov až 20-tisíc.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Yousef Murad Darna / Líbya / Miestni a záchranári hľadajú preživších záplav v meste Darna 13. septembra 2023

Záplavy pripravili o strechu nad hlavou najmenej 30-tisíc obyvateľov, tvrdí Medzinárodná organizácia pre migráciu.

Svetová meteorologická organizácia (WMO) vo štvrtok upozornila, že väčšine úmrtí spôsobených ničivými záplavami v Líbyi sa dalo zabrániť, ak by tamojšie systémy včasného varovania a krízového riadenia fungovali správne.

S lepšie fungujúcou koordináciou „mohli (úrady) vydať výstrahy a orgány krízového riadenia by boli schopné vykonať evakuáciu ľudí,“ uviedol generálny tajomník WMO Petteri Taalas novinárom v Ženeve. Ak by došlo k zmienenej evakuácii, počet obetí by bol podľa neho oveľa nižší.

Svetová meteorologická organizácia už skôr tento týždeň uviedla, že národné meteorologické centrum vydalo varovanie 72 hodín pred záplavami a uvedomilo všetky štátne úrady emailom a prostredníctvom mé­dií.

Predstavitelia východolíbyjskej správy verejnosť pred blížiacou sa búrkou varovali, v sobotu nariadili evakuáciu obyvateľov pozdĺž morského pobrežia, pretože sa obávali príchodu veľkej vody z mora. Žiadne varovanie pred možnosťou pretrhnutia priehrad nad mestom však vydané nebolo.

Obe priehrady boli postavené v sedemdesiatych rokoch a štátny audit v roku 2021 ukázal, že neboli riadne udržiavané, hoci na ich údržbu bolo v rokoch 2012 a 2013 vyčlenených vyše dvoch miliónov eur.

Premiér západolíbyjskej vlády sídliaci v Tripolise Abdal Hamíd Dbaíbá na štvrtkovom zasadnutí kabinetu pripustil problémy s údržbou priehrad a vyzval prokurátora, aby bezodkladne začal vyšetrovanie okolností ich zrútenia.