Ukrajinci dokončili prvú fázu výcviku na Gripenoch. Zatiaľ sa len zoznamovali

Rokovania o dodaní amerických stíhačiek F-16 trvali niekoľko mesiacov. Koncom augusta napokon Dánsko, Holandsko a vzápätí aj Nórsko oznámili, že Ukrajine poskytnú stroje staršej, ale modernizovanej verzie F-16C Block 20 MLU. Viaceré ďalšie krajiny vrátane USA poskytnú výcvik ukrajinským pilotom. Prvých desať stíhacích letcov s najlepšou znalosťou angličtiny by mohlo dokončiť tréning už na prelome rokov 2023 a 2024.

Dostrel 250 km. Kam sa schovajú Rusi pred britskými raketami Storm Shadow? Video Zdroj: MBDA

Popri rokovaniach o F-16 sa však spomínali aj ďalšie stroje, napríklad Mirage 2000 z Francúzska alebo F/A-18 Hornet z Austrálie. Najrealistickejšie však vyzerala možnosť dodania Gripenov zo Švédska. Ukrajina o ne prejavovala záujem už od leta 2022. V máji tohto roka Štokholm oznámil, že pozve ukrajinských pilotov a pozemný personál, aby absolvovali predbežný výcvik na týchto strojoch.

„Orientačný výcvik bol dokončený a podľa správ, ktoré som dostal od obranných síl, prebehol úspešne,“ povedal švédsky minister obrany Pal Jonson pre agentúru AFP. Tento predbežný výcvik zahŕňal testovacie lety v dvojmiestnych verziách lietadiel a na simulátoroch a informačné lekcie pre pozemný personál. Cieľom tejto fázy bolo umožniť pilotom a mechanikom zoznámiť sa so strojmi. „Táto skúsenosť položí základ pre pokračujúcu prácu s cieľom určiť, či Švédsko môže darovať niektoré zo svojich Gripenov,“ dodal Jonson.

Štokholm sa so strojom JAS 39 Gripen dlhodobo snaží presadiť na medzinárodných trhoch, no výsledky sú skromné. Česko a Maďarsko majú tieto lietadlá prenajaté, zakúpili ich len Thajsko, Brazília a Juhoafrická republika. Švédsko momentálne prechádza zo starších modelov C na nové E. Niekoľko starších strojov by sa tak mohlo ujsť Ukrajine. Pre Gripen by prípadné úspešné bojové nasadenie znamenalo vítanú reklamu. A Ukrajina by dokonca možno obnovila plány na licenčnú výrobu Gripenov. O tej sa uvažovalo od roku 2014 v Ľvove, no tento projekt napokon vyšumel do prázdna.

JAS 39 vo verzii C je dlhý 14,9 m a má rozpätie 8,4 m. Maximálna vzletová hmotnosť je 14 ton. Lietadlo dosahuje rýchlosť 2 machy a okrem palubného kanóna kalibru 27 mm má osem závesníkov, na ktorých unesie 5,3 tony výzbroje. Tú môžu okrem rakiet vzduch-vzduch tvoriť aj rakety proti pozemným cieľom a navádzané bomby.