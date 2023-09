Zmizol ďalší čínsky minister, tentokrát obrany. Podľa USA bol zbavený funkcie a čelí vyšetrovaniu

Čínsky minister obrany Li Šang-fu sa už viac ako dva týždne neobjavil na verejnosti a americká vláda sa domnieva, že bol zbavený funkcie a čelí vyšetrovaniu. Uviedol to denník Financial Times s odvolaním sa na amerických činiteľov.

Americký veľvyslanec v Japonsku Rahm Emanuel vo svojom dnešnom príspevku na sieti X uviedol, že by Li mohol byť v domácom väzení. „O ministrovi obrany Li Šang-fuovi nie sú tri týždne žiadne správy. Počas cesty do Vietnamu sa neukázal na verejnosti a chýbal aj na plánovanom stretnutí so šéfom singapurského vojenského námorníctva. Je to preto, že bol umiestnený do domáceho väzenia?“ napísal americký ambasádor. Singapurský kontradmirál Sean Wat bol na návšteve v Číne od 4. do 9. septembra.

Čínské ministerstvo obrany na otázku ohľadom Šang-fua zatiaľ nereagovalo. Hovorkyňa čínskej diplomacie Mao Ning na dnešnej tlačovej konferencii uviedla, že k tejto záležitosti „nemá relevantné informácie“.

Šesťdesiatpäťročný minister obrany Li Šang-fu bol naposledy videný v Pekingu 29. augusta, keď predniesol prejav na bezpečnostnom fóre s africkými krajinami. V polovici augusta navštívil Rusko a Bielorusko.

Americká vláda sa domnieva, že Li je vyšetrovaný, uviedol denník Financial Times s odvolaním sa na troch nemenovaných amerických predstaviteľov. Z akého dôvodu čelí vyšetrovaniu, denník nespresnil.

Foto: SITA/AP, Vincent Thian Lloyd Austin / Li Šang-fu / Americký minister obrany Lloyd Austin (vpravo) si podáva ruku s čínskym ministrom obrany generálom Li Šang-fuom počas ich stretnutia v rámci medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Dialóg Šangri-La v Singapure 2. júna 2023

Čítajte viac Iba krátke podanie rúk. Čínsky generál odmietol rokovať s Austinom na fóre v Singapure

Li bol pred marcovým nástupom do funkcie ministra šéfom armádnej zásobovacej jednotky. Spojené štáty na neho v roku 2018 uvalili sankcie za nákup zbraní od ruského hlavného vojenského exportéra, spoločnosti Rosoboronexport. Čína opakovane vyzývala, aby Washington tieto sankcie zrušil, a uľahčil tak rozhovory medzi čínskou a americkou armádou.

Dohady okolo Lia nasledujú po tom, čo bol čínsky minister zahraničia Čchin Kang v júli bez vysvetlenia nahradený svojim predchodcom vo funkcii Wang Iom. Čchin predtým na niekoľko týždňov zmizol z verejnosti.