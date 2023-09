Apokalypsa v Darne. More vyplavuje telá až 100 kilometrov od mesta. Obete pochovávajú do masových hrobov

Telá obetí povodne, ktorá zničila časť východolíbyjského prístavného mesta Darna, vyplavuje more na pláže vzdialené viac ako 100 kilometrov. Serveru BBC News to povedali miestni svedkovia. Líbyjská pobočka organizácie Červený polmesiac uviedla, že z mora sú vyťahované stovky tiel, ktoré tam zmietla záplavová vlna. Po obetiach pátrajú záchranné tímy aj v troskách domov a vo vrstvách bahna priamo v Darne.

Východolíbyjské úrady do mesta nevpúšťajú civilistov, aby prácu záchranárov uľahčili. Počet obetí záplav v Darne stúpol vo štvrtok podľa Červeného polmesiaca na 11 300 a 10 100 ľudí je stále nezvestných. Okolo 30-tisíc ľudí je podľa odhadov miestnych úradov bez strechy nad hlavou.

„Mesto Darná je postupne evakuované a iba pátracie a záchranné tímy majú povolený vstup dovnútra,“ vyhlásil podľa AP šéf východolíbyjských záchranných služieb. Záchranári podľa BBC čelia pri pátraní obrovským logistickým problémom, pretože musia pracovať bez základnej infraštruktúry.

Bašír bin Amír z Medzinárodného záchranného výboru povedal BBC, že do Darna vedie len jedna prístupová cesta, pretože ostatné boli povodňou zničené. V meste nefunguje elektrina, netečie voda a telekomunikačné spojenie je neisté, dodal.

Mŕtvi sú zatiaľ pochovávaní do masových hrobov, podľa OSN bola takto pochovaná už viac ako tisícka ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a ďalší dnes vyzvali úrady v Líbyi, aby od tejto praktiky ustúpili.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Yousef Murad Darna / Líbya / Ľudia pochovávajú obete záplav do masového hrobu neďaleko mesta Darna 13. septembra 2023

„Rýchle pohreby do neoznačených hrobov môžu viesť k dlhodobému duševnému utrpeniu príbuzných aj k spoločenským a právnym problémom,“ uviedli WHO, Medzinárodný výbor Červeného kríža a Medzinárodná federácia spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Mnoho tiel obetí vyplavuje more v okolitých mestách. Líbyjský Červený polmesiac povedal, že dôvodom je okrem iného silný vietor. Jeden z obyvateľov Tobrúku, ktorý je od Darny vzdialený asi 150 kilometrov, BBC povedal, že videl vyplavené mŕtvoly v blízkosti svojho domovského mesta. Po telách v mori pátrajú pri pobreží Darna potápači.

Búrka Daniel zasiahla Líbyu v nedeľu. Výdatné zrážky spôsobili pretrhnutie dvoch priehrad nad mestom Darna, ktoré vzápätí bleskovo zaplavila prívalová vlna. Podľa starostu tohto prístavného mesta, ktorého počet obyvateľov sa odhaduje zhruba na 100-tisíc, môže byť konečný počet obetí vzhľadom na počet zničených budov až 20-tisíc.

Svetová zdravotnícka organizácia podľa BBC uviedla, že na niekoľkých miestach v Líbyi, vrátane najhoršie postihnutého mesta Darna, je nutne potrebná zdravotnícka pomoc. Vzhľadom na zložitú situáciu v krajine, ktorá je politicky rozdelená medzi dve súperiace vlády, mnoho zdravotníckych zariadení nefungovalo dobre ani pred ničivými záplavami. „Veľa zdravotníckych zariadení bolo zle zásobených a malo málo personálu,“ vyhlásil predstaviteľ WHO pre oblasť východného Stredomoria Rick Brennan.

WHO je pripravená koordinovať pomoc humanitárnych organizácií v Líbyi, komplikácie ale predstavuje existencia súperiacich vlád na východe a západe. Sú problémy dostať povolenie od vlády, aby sa pomoc mohla dostať tam, kde je to potrebné, vysvetlil Brennan. Podľa BBC zazneli výzvy na vytvorenie námorného koridoru, ktorým by mohla pomoc prúdiť priamo na východ Líbye.