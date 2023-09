Väčsí jastrab ako Putin? Patriarcha vyzýva na mobilizáciu. Kremeľ o nej radí mlčať

Kým šéf Kremľa tento týždeň znova poprel, že by sa chystal povolať ďalšie státisíce záložníkov, hlava ruskej pravoslávnej cirkvi v rovnaký deň pripravoval Rusov na novú mobilizáciu.

Mobilizácia je slovo, ktorému sa ruskí propagandisti majú na žiadosť prezidentskej administratívy vyhýbať. O tomto novom odporúčaní informuje portál Meduza. Podľa jeho informácií v predvečer prezidentských volieb, plánovaných na marec 2024, Kremeľ nechce občanov znepokojovať.

„Ovplyvňuje to nálady ľudí, čo u niektorých môže prerásť do protestných nálad. Takíto ľudia budú hlasovať proti Putinovi alebo nepôjdu voliť," píše Meduza s odvolaním sa na kremeľské zdroje.

Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu vlani v septembri. Za necelé dva mesiace Moskva povolala do zbrane 300-tisíc rezervistov. Tí posilnili jej pozície na frontoch na Ukrajine, politická cena však bola vysoká. Znížila sa nielen domáca podpora invázie, ale aj preferencie hlavy štátu.

Na novinársku otázku, či sú chýry o príprave novej mobilizácie pravdivé, šéf Kremľa na ekonomickom fóre vo Vladivostoku reagoval záporne. Podľa neho si armáda vystačí s novými regrútmi, ktorí uzavreli kontrakt s armádou.

Putin: „Ľudia sa v dnešných podmienkach vedome zapisujú na vojenskú službu, uvedomujúc si, že nakoniec skončia na fronte. Naši chlapi, ruskí muži, s vedomím, že môžu položiť svoje životy za vlasť alebo utrpieť vážne zranenie, aj tak do toho idú, vedome a dobrovoľne, brániac záujmy vlasti,“

"Za posledných 6 až 7 mesiacov už 270 000 ľudí dobrovoľne podpísalo zmluvy o výkone služby v ozbrojených silách a dobrovoľníckych jednotkách,“ citoval Putina denník Vedomosti.

Kým Putin slovo mobilizácia z úst ani nevypustil, patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill, ktorý od začiatku horlivo podporuje ozbrojenú agresiu proti Ukrajine, ho vyslovil aj niekoľkokrát.

Patriarcha Kirill: „Rusko dnes stojí pred najdôležitejšou úlohou: vyjsť víťazne z boja, ktorý proti nám rozpútavajú sily zla... Dnes potrebujeme mobilizáciu všetkých: armády, politických síl, a, samozrejme, treba zmobilizovať cirkev.

Pravoslávni občania Ruska sa musia postaviť na obranu vlasti, aby krajina mohla „vyjsť víťazne“ z bitky „rozpútanej silami zla“, povedal Kirill na bohoslužbe v Petrohrade. „Chráňte našu otčinu, bráňte ju a keď nastáva potrebná hodina brániť ju silou, choďte a chráňte ju, ako to urobil Alexander Nevský,“ citovala ho agentúra RIA-Novosti.

Hlava ruskej pravoslávnej cirkvi v súvislosti s vojnou na Ukrajine otvorene zdôraznila potrebu všeobecnej mobilizácie. „Rusko dnes stojí pred najdôležitejšou úlohou: vyjsť víťazne z boja, ktorý proti nám rozpútavajú sily zla… Dnes potrebujeme mobilizáciu všetkých: armády, politických síl, a, samozrejme, treba zmobilizovať cirkev – v prvom rade, aby sa modlila za našu vládu, armádu, ale aj preto, aby tam bola v prvej línii,“ poznamenal Kirill a pripomenul, že na fonte už zomrelo päť ruských vojenských kaplanov. On sám pri tom jazdí v obrnenom Mercedese a na jeho bezpečnosť dozerá kremeľská ochranka.

Patriarcha poznamenal, že pravoslávni Rusi musia brániť krajinu nielen pred vonkajšími, ale aj pred vnútornými nepriateľmi, aby zabezpečili prosperujúci život súčasným a budúcim generáciám. „Viera je sila, ktorá dokáže zmobilizovať všetky ostatné sily v človeku,“ povedal.

Kirill už predtým hlásal, že povinnosťou farníkov ruskej pravoslávnej cirkvi je pomáhať účastníkom vojny s Ukrajinou, robiť zbierky potrebných veci a potravín a posielať ich na front.

Tým, ktorí bojujú v prvej línii, patriarcha odkázal, že „by nemali mať žiadne pochybnosti o správnosti zvolenej cesty“ a vyzval ich, aby sa nebáli zomrieť vo vojne, keďže takáto obeta podľa neho „zmýva všetky hriechy“.

„Ak niekto, vedený zmyslom pre povinnosť, potrebou splniť prísahu, zostane verný svojmu poslaniu a zomrie pri výkone vojenskej povinnosti, potom nepochybne vykoná čin rovnajúci sa obeti. Obetuje sa pre druhých. A preto veríme, že táto obeta zmýva všetky hriechy, ktoré človek spáchal,“ citoval ho denník Moscow Times.

„Kristus vstal z mŕtvych a my všetci vstaneme s ním! Život je večný, a preto smelo choď splniť svoju vojenskú povinnosť,“ odkázal vojakom smerujúcim na front.

Patriarcha podporoval inváziu od samého začiatku a následne ju opakovane ospravedlňoval vo svojich kázňach. Vyzýval tiež na modlitby za prezidenta Putina. Rusko je podľa neho „mierumilovná veľmoc“, ktorá sa „nezapája do vojenských dobrodružstiev“ a „nikdy na nikoho nezaútočila“, ale iba „bráni svoje hranice“. Za dôvod invázie Kirill označil „plány NATO“ na začlenenie Ukrajiny do aliancie a skrátenie „času letu do Moskvy“ pre jej rakety.

Patriarcha je na sankčnom zozname Veľkej Británie , Kanady, Česka , Austrálie, Nového Zélandu a Estónska. Okrem toho má zakázaný vstup do Litvy.

Európska komisia tiež navrhla zaradiť Kirilla na sankčný zoznam únie, túto iniciatívu však zablokovalo Maďarsko.

Kirillova lojalita voči prezidentovi Putinovi a jeho podpora vojny proti Ukrajine už vyvolala vlnu odporu v radoch ortodoxných církví v zahraničí aj u veriacich iných konfesií. Pápež František napríklad vlani v rozhovore pre talianske noviny Corriere della Serra netajil sklamanie z telefonického rozhovoru s Kirillom, ktorý sa podľa neho pokúšal o zvláštne „ospravedlnenie vojny“. On mu na to povedal, že „nie sme štátni duchovní“ a varoval ho, aby sa nestal „Putinovým miništrantom“.