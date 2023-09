Po Nemcoch sú na rade Rusi. Poliaci im chcú predložiť účet za škody počas II. svetovej vojny

Poľský zlotý alebo len zlotý (poľ. złoty) je jednotka poľskej meny. Do obehu bol novo uvedený v roku 1924, keď nahradil poľskú marku.

Poľský zlotý alebo len zlotý (poľ. złoty) je jednotka poľskej meny. Do obehu bol novo uvedený v roku 1924, keď nahradil poľskú marku.

Odhad by mal pripraviť tím odborníkov, ktorý bude verejnosti predstavený na budúci týždeň, oznámil počas týždňa podľa agentúry PAP námestník ministra zahraničia pre otázky reparácií Arkadiusz Mularczyk. Vlani Varšava zverejnila správu, v ktorej odhadla vojnové škody spôsobené nemeckým nacistickým režimom na 6,2 bilióna zlotých (približne 1,33 bilióna eur).

Podľa Mularczyka boli škody spôsobené Poľsku ZSSR „obrovské“ a je do nich nutné započítať nielen hmotné škody zapríčinené bojmi, ale tiež ulúpené umelecké diela, spreneveru fondov poisťovní a bankových vkladov alebo rabovanie sovietskymi jednotkami počas ťaženia Európou v roku 1945.

Na prvej pracovnej verzii správy s odhadom škôd pracujú historici už niekoľko mesiacov, uviedol námestník. Podľa neho je pred nimi veľmi ťažká úloha, pretože Poľsko po vojne ako jeden zo satelitov Sovietskeho zväzu túto otázku nikdy neskúmalo. „Treba povedať, že začíname úplne od nuly,“ povedal Mularczyk. Nedá sa preto ani odhadnúť, kedy bude možné zverejniť prvé závery.

Sovietsky zväz napadol Poľsko v polovici septembra 1939, a to 17 dní potom, čo Hitlerove vojská prepadli krajinu zo západu. Nemecko a ZSSR konali v zhode na základe zmluvy o neútočení, takzvaného paktu Molotov-Ribbentrop z augusta 1939.

Tento rok v máji predseda ruskej Štátnej dumy Vjačeslav Volodin povedal, že Varšava by mala Moskve vrátiť asi 750 miliárd dolárov investovaných v povojnovom období v Poľsku. Poľský premiér to ostro odmietol a označil to za propagandistic­kú hru.

Požiadavka na vojnové reparácie vo vzťahu k Nemecku Varšava oficiálne oznámila pred rokom. Vláda v Berlíne však dala opakovane najavo, že otázku odškodnenia považuje za uzavretú.