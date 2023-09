Kyjev sa neobáva, že by po voľbách na Slovensku stratil podporu

Východné krídlo Európy Ukrajinu vždy podporovalo a nemyslíme si, že sa to po voľbách, ktoré sa v tamojších krajinách budú konať, nejako zásadne zmení. Na stretnutí s novinármi v Bruseli to v piatok večer uviedla podpredsedníčka ukrajinskej vlády Olha Stefanišynová. Reagovala tak na otázku, či Kyjev neočakáva oslabenie podpory Ukrajiny po blížiacich sa voľbách na Slovensku a v Poľsku.

„Podľa našich informácií sa bude tento a budúci rok konať v Európe približne 17 rôznych volieb. Európsky projekt je však o spoločných rozhodnutiach a o jednote. Nemyslím si, že témy spojené s Ukrajinou budú nejako zásadne prehodnotené,“ uviedla ukrajinská vicepremiérka.

„Stále je dôležité sústrediť sa najmä na väčšiu vojenskú pomoc Ukrajine, na posilnenie tlaku na Ruskú federáciu a urobiť všetko pre to, aby vojna skončila, aby bola obnovená územná celistvosť Ukrajiny a aby sme sa zase mohli vrátiť k normálnemu životu,“ dodala.

Zelenskyj u Čaputovej. Takto ju vidia prezidentovi ľudia Video

Stefanišynová doplnila, že volebné procesy v krajinách susediacich s Ukrajinou samozrejme v Kyjeve sledujú. Voľby na Slovensku budú 30. septembra, v Poľsku potom 15. októbra. „Kedykoľvek sa objavia nejaké špekulácie týkajúce sa Ukrajiny v kampani, ako to bolo napríklad v Poľsku, tak na to reagujeme, ale rozhodne sa nechceme nijako zasahovať,“ povedala ukrajinská vicepremiérka, ktorá pri svojej niekoľkodňovej návšteve Bruselu absolvovala množstvo rozhovorov so zástupcami EÚ, ale tiež NATO. Stretla sa tiež aj so šéfom Severoatlantickej aliancie Jensom Stoltenbergom.

Ostro sledovaný Zelenskyj. Poľskí policajti ho strážili ako oko v hlave počas návštevy Varšavy Video

Európska komisia v piatok večer oznámila, že nepredĺži zákaz dovozu ukrajinského obilia do únijných krajín susediacich s Ukrajinou. Podľa názoru komisie vďaka práci príslušnej koordinačnej platformy a dočasným opatreniam zavedeným v máji zmizli narušenia trhu v piatich členských štátoch EÚ, ktoré zákaz uplatňujú. Embargo vypršalo v noci, ale Maďarsko, Poľsko a Slovensko už potvrdili, že budú jednostranne pokračovať v obmedzení dovozu, ktoré údajne chráni ich poľnohospodárov.

Olha Stefanišynová s novinármi v Bruseli hovorila v piatok len krátko pred týmto oznámením. Nechcela teda komentovať prípadné rozhodnutie únijnej exekutívy. Uviedla však, že spomínaná koordinačná platforma, ktorú založil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, sa za posledné tri mesiace zišla deväťkrát.

„A jej práca potvrdila, že podľa štatistík neexistuje (ak je o vývoz ukrajinského obilia) hrozba pre vnútorný trh Európskej únie,“ povedala na otázku ČTK ukrajinská vicepremiérka.

Podľa vicepremiérky je samozrejmé, že sa objavuje množstvo problémov súvisiacich s tým, že je na Ukrajine vojna. „Musíme fungovať v situácii, keď je more zablokované, koridory cez Dunaj fungujú len obmedzene a takmer nie je iná cesta (na vývoz obilia), ako cez krajiny Európskej únie,“ uviedla s tým, že vyostrenie súčasnej situácie súvisí najmä s politickými kampaňami, ktoré sa v niektorých krajinách vedú.

Ukrajina však podľa nej vedie konštruktívny dialóg so všetkými krajinami, okrem Poľska, a snaží sa situáciu riešiť. Sľúbila napríklad, že bude monitorovať a kontrolovať exporty štyroch druhov poľnohospodárskeho tovaru, aby zabránila narušeniu trhu v susedných členských krajinách EÚ.

„Pre nás je hlavne dôležité, aby táto téma neovplyvnila bilaterálne vzťahy, ktoré so štátmi EÚ máme,“ uzavrela.