ONLINE: Šéf NATO očakáva dlhú vojnu na Ukrajine

6:44 Rusko zostrelilo v noci na nedeľu jeden ukrajinský dron na okraji Moskvy a šesť ďalších smerujúcich na anektovaný polostrov Krym. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany, informujú agentúry AFP a DPA.

Protivzdušná obrana zastavila dronové útoky pri západnom, severozápadnom a východnom pobreží Krymu, tvrdí ministerstvo. Ďalší dron podľa neho zostrelili v Istrinskom okrese západne od Moskvy. Starosta metropoly Sergej Sobianin na sociálnej sieti napísal, že obete ani škody dosiaľ nehlásili.

Správy nebolo možné nezávisle overiť a Ukrajina sa k nim bezprostredne nevyjadrila.

Ruské médiá uviedli, že na hlavných moskovských letiskách odložili najmenej 24 letov, čo je častý krok leteckých úradov počas dronových útokov na hlavné mesto.

Tento týždeň došlo k sérii útokov na ruské vojenské ciele na Kryme, ktorý Moskva anektovala od Ukrajiny v roku 2014. V poslednom čase sa zvýšil aj počet útokov hlboko na území Ruska, ďaleko od frontových línií.

Čítajte viac Útok na Krym bude rozhodujúci. Chystajú sa naň Ukrajinci pri Chersone?

6:33 Severná Kórea by mohla dodať Rusku delostreleckú muníciu pre vojnu na Ukrajine, konflikt by to však zrejme veľmi neovplyvnilo. Uviedol to predseda Zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Milley v sobotu pri príchode na zasadnutie NATO v Nórsku, informuje agentúra AP.

Milley uviedol, že nedávne stretnutie severokórejského vodcu Kim Čong-una a ruského prezidenta Vladimira Putina pravdepodobne povedie k tomu, že KĽDR poskytne Moskve 152-milimetrové delostrelecké náboje sovietskej výroby. Nie je však jasné, koľko a kedy.

„Bol by to veľký rozdiel? Pochybujem,“ povedal Milley novinárom. Dodal, že nechce zľahčovať význam takejto zbrojnej pomoci, no rozhodujúca by podľa neho nebola.

Náčelníci generálnych štábov členských krajín NATO diskutujú na dvojdňovom stretnutí v lyžiarskom stredisku Holmenkollen pri Osle o podpore Ukrajiny a ďalších otázkach týkajúcich sa obrany v regióne.

Predseda vojenského výboru NATO Rob Bauer na zasadnutí priznal, že vyťaženosť produkcie zbraní zvyšuje ceny a znižuje objem munície a iných zásob, ktoré majú jednotlivé krajiny k dispozícii.

„Množstvo zbraní a munície, ktoré Ukrajina potrebuje, je obrovské,“ uviedol Bauer. Výsledkom je nerovnováha množstva smerujúceho na Ukrajinu a množstva, ktoré môže zbrojársky priemysel vyrábať. Podľa vlastných slov nemôže povedať, či tento problém začal obmedzovať dodávky pre Ukrajinu, no je to niečo, o čom musia spojenci uvažovať.

6:20 Vojna na Ukrajine sa rýchlo neskočí, uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v rozhovore zverejnenom v nedeľu, uviedla agentúra AFP.

„Väčšina vojen trvá dlhšie, než sa očakávalo, keď sa začali,“ povedal Stoltenberg pre nemeckú mediálnu skupinu Funke. „Preto sa musíme pripraviť na dlhú vojnu na Ukrajine.“

Konflikt sa začal vo februári 2022, keď Moskva vyslala svoje ozbrojené sily na Ukrajinu. Kyjev v júni tohto roka spustil protiofenzívu s cieľom opätovne dobyť Ruskom okupované územia, postupuje však len pomaly.

„Všetci si želáme rýchly mier,“ uviedol Stoltenberg. „No súčasne musíme uznať: ak prezident (Volodymyr) Zelenskyj a Ukrajinci prestanú bojovať, ich krajina nebude viac existovať,“ zdôraznil a dodal: „Mier budeme mať, ak prezident (Vladimir) Putin a Rusko zložia svoje zbrane.“

V súvislosti s ambíciami Ukrajiny vstúpiť do NATO Stoltenberg povedal, že „niet pochýb“, že sa časom členom Severoatlantickej aliancie stane. „Keď sa táto vojna skončí, potrebujeme bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Inak by sa história mohla opakovať,“ doplnil.