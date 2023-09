Chrípka i covid na vzostupe. Do sídla ruskej vlády sa už zase smie len s rúškom

Rúška v sídle vlády budú podľa servera RBK povinné od pondelka. Obmedzené majú byť tiež osobné kontakty medzi zamestnancami a zmenší sa počet zahraničných i domácich ciest členov vlády.

„Kvôli rastu chorobnosti opäť začnú platiť obmedzenia proti šíreniu covidu-19,“ povedali portálu dva zdroje z vlády. Spresnili, že príslušné odporúčanie s podpisom vicepremiéra Dmitrija Grigorjenka dostali pracovníci úradu vlády v piatok. Predovšetkým bude opäť potrebné nosiť rúška, zníži sa počet návštevníkov a osobných kontaktov medzi pracovníkmi.

„V sídle vlády sa dočasne zavádzajú preventívne opatrenia, vrátane povinnosti nosiť rúška,“ potvrdila tlačová služba vlády.

S nástupom jesene podľa úradu Rospotrebnadzor v krajine tradične stúpa výskyt infekcií dýchacích ciest, chrípky a teraz aj covidu-19. „Je to očakávaná a predvídateľná situácia, ktorá súvisí s viacerými faktormi. Po prvé, na severnej pologuli postupne nastupuje chladné počasie, a po druhé sa po letných dovolenkách a prázdninách zvyšuje počet kontaktov medzi ľuďmi,“ dozvedel sa portál od úradu, ktorý sa nechystá znovu vyhlásiť všeobecnú povinnosť nosiť rúška, ak si to však nevynútia závažné dôvody.

Pripúšťa však, že miestne dočasné reštrikcie sú možné. A tiež by sa nemalo zabúdať, ako jednoduchou a účinnou prevenciou býva dezinfekcia rúk, ktorá výrazne dokáže znížiť riziko sezónnych chorôb, nabádajú hygienici s pripomienkou, že príslušné zariadenia na dezinfekciu pri vchodoch do úradov a ďalších zariadení po pandémii nikto neodstránil.

RBK pripomenul, že miera ochorenia covid-19 v Rusku začala klesať od vlaňajšieho októbra a k júlu dosiahla minimá. No od augusta opäť začala rásť. Ak na začiatku augusta v Rusku evidovali okolo 3 000 prípadov nákazy za týždeň, k 10. septembru to už bolo 7 688 prípadov za týždeň. A v týždni od 4. do 10. septembra sa oproti predchádzajúcemu týždňu zvýšil počet prípadov o 49 percent, upozornil portál s odvolaním sa na krízový štáb. Počet pacientov, ktorí museli byť prijatí do nemocníc, stúpol v 52 regiónoch Ruska. Údaje za posledný týždeň ešte nie sú k dispozícii, dodal server.

Rusko patrilo ku krajinám, ktoré pandémia covidu-19 postihla najtvrdšie. Počet nakazených koronavírusom, ktorý spôsobuje chorobu covid-19, vlani v septembri podľa oficiálnych údajov prekročil 20 miliónov z približne 146 miliónov obyvateľov. Ku koncu vlaňajšieho apríla sa covid-19 stal priamou príčinou smrti viac ako 660 000 osôb. Počet obetí podľa agentúry Reuters prekročil 800 000.

V samotnom Rusku sa počas pandémie líšili čísla, ktoré udával vládny krízový štáb, od vyšších počtov štatistického úradu. Vláda to vysvetľovala tým, že štatistici zahŕňajú do svojich čísel aj mŕtvych, u ktorých sa na covid prišlo až po smrti.