Po dodaní amerických rakiet ATACMS Ukrajine bude pod paľbou celý Krym

„Píšeme, aby sme vás vyzvali okamžite poslať na Ukrajinu Armádne taktické raketové systémy (ATACMS) MGM-140. Ďalšie odkladanie ich dodávok iba viac podkope záujmy národnej bezpečnosti USA a predĺži tento konflikt,“ uviedli senátori vo svojom vyhlásení. Dodali, že poskytnutie týchto rakiet maximalizuje šancu na úspech súčasnej ukrajinskej protiofenzívy a ďalších operácií.

Zábery z útokov raketami HIMARS, ktoré zabili dvesto ruských vojakov

Rakety ATACMS sú schopné odpaľovať raketomety HIMARS, ktoré Ukrajina úspešne používa už viac ako rok. Tie majú odpaľovacie zariadenie pre šesť rakiet kalibru 227 mm s doletom okolo 80 km a s 90 kg hlavicou. Toto odpaľovacie zariadenie môže namiesto šiestich menších rakiet vypúšťať jednu raketu ATACMS, ktorá je kalibru 610 mm a nesie hlavicu s hmotnosťou 230 kg. Jej dolet je 300 km. Rakety sú presne navádzané pomocou GPS.

Ukrajina dostala aj pásové raketomety M270 MLRS, ktoré nesú dve odpaľovacie zariadenia rovnakého typu ako HIMARS. M270 je tak schopný odpáliť dve rakety ATACMS naraz. Ľahších raketometov HIMARS na kolesovom podvozku dostala Ukrajina 38, ťažších M270 má 23.

Ako strieľa a ničí HIMARS. Rusi majú z americkej zbrane strach

Server ABC News s odvolaním sa na dvoch nemenovaných predstaviteľov uviedol, že Bidenova administratíva poslanie týchto rakiet pripravuje. „Prichádzajú,“ povedal jeden predstaviteľ, ktorý má prístup ku plánom vojenskej pomoci. Dodal však, že takéto plány sa môžu meniť, kým ich neohlásia oficiálne. Ďalší predstaviteľ uviedol, že rakety ATACMS „sú na stole“, no zatiaľ o nich nebolo rozhodnuté. To, že Spojené štáty zvažujú dodanie „obmedzeného počtu rakiet“, uviedol aj denník Wall Street Journal. Oznámiť by to mohli už tento týždeň, počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v USA.

Ukrajinci si pochvaľujú český raketomet Vampire

O možnom poskytnutí rakiet ATACMS a nemeckých striel s plochou dráhou letu Taurus diskutovali počas víkendu aj ministri zahraničných vecí USA a Nemecka Antony Blinken a Annalena Baerbocková. Na spoločnej tlačovej konferencii Blinken povedal, že pri poskytnutí každého zbraňového systému Ukrajine sa berie do úvahy viacero faktorov: „Ukrajina by mala byť schopná používať ich efektívne. Komplexné zbraňové systémy tiež vyžadujú údržbu a Ukrajina musí byť schopná ju vykonávať. Mali by tiež zapadnúť do celkového vojenského programu, ktorý dáva zmysel pomôcť Ukrajine dosiahnuť jej ciele.“

Baerbocková zdôraznila, že pri rozhodovaní o dodaní zbraní s dlhým doletom nehrajú rolu obavy, že by ich Ukrajina mohla použiť k útokom na ruské územie. Kyjev bol totiž napadnutý a má právo na sebaobranu. V prípade striel Taurus však podľa nej treba vyriešiť iné citlivé záležitosti. Aj Blinken dodal, že USA síce nepodporujú ukrajinské útoky na ruské územie, ale to ako rakety použijú, je v konečnom dôsledku na rozhodnutí Ukrajincov.

Rakety ATACMS by výrazne zvýšili možnosti Ukrajincov zasahovať vojenské ciele v ruskom tyle. V ich dosahu by sa ocitlo celé okupované územie vrátane Krymu. Ten v poslednom období čelí každodenným (resp. skôr každonočným) ukrajinským útokom. Ich cieľmi sú najmä ruské vojnové lode a systémy protivzdušnej obrany, ale aj sklady munície a v neposlednom rade Kerčský most. Aj túto noc sa ozývala séria intenzívnych výbuchov na myse Fiolent v Sevastopoli. V týchto miestach je umiestnená batéria systému S-400.