Desiatky tisíc ľudí demonštrovali v New Yorku za koniec fosílnych palív

Ekologické manifestácie sa majú podľa televízie ABC konať v New Yorku celý týždeň a súvisia so zasadnutím Valného zhromaždenia OSN a summitom o udržateľnom rozvoji, ktorý začína dnes. V New Yorku sa tiež v stredu koná klimatický summit, ktorý organizuje generálny tajomník António Gutteres.

Pochodu za koniec fosílnych palív sa zúčastnili aj niektoré známe osobnosti, napríklad herci Susan Sarandon, Ethan Hawke, Edward Norton či Kevin Bacon.

Ľudia niesli transparenty s nápismi „Fosílne palivá nás zabíjajú“ či „Zastavte globálne otepľovanie“, niektorí adresovali výzvy priamo americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi. „Urobte viac, ak chcete, aby sme Vás budúci rok opäť zvolili,“ odkázali niektorí účastníci Bidenovi podľa AP.

Niektorí demonštranti prišli na invalidných vozíkoch, iní tlačili kočíky. Do New Yorku prišli ľudia manifestovať z rôznych kútov USA aj sveta. V sprievode išli aj zdravotníci, protijadroví aktivisti, mnísi, vedci, študenti, napísal denník The New York Times.