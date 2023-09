Zelenskyj prirovnal Putina k Hitlerovi. Ak Ukrajina padne, Rusi pôjdu ďalej, varuje

„Ak Ukrajina padne, Putin určite pôjde ďalej,“ povedal Zelenskyj k tomu, aké následky by malo, ak by spojenci Kyjeva na čele so Spojenými štátmi prestali podporovať ukrajinskú armádu. „Čo budú Spojené štáty robiť, keď sa Putin dostane k pobaltským štátom, keď sa dostane k poľskej hranici? Čo sa stane potom? Tretia svetová vojna?“ povedal Zelenskyj.

Podľa ukrajinského prezidenta je na celom svete, aby rozhodol, či chce zastaviť Putina alebo či chce začiatok svetového konfliktu. „Putina zmeniť nedokážeme. Ruská spoločnosť stratila rešpekt sveta. Zvolili ho, znova ho zvolili a vychovali druhého Hitlera,“ uviedol Zelenskyj. „Čas nevrátime, ale toto môžeme zastaviť,“ dodal.

Morálne právo odpovedať

Ukrajinský prezident tiež znovu uistil, že ukrajinská armáda zbrane dodávané spojencami nepoužíva na útoky na ruské územie. Rusku odkázal, že pokiaľ jeho armáda útočí raketami na Ukrajinu, má napadnutá krajina morálne právo odpovedať. „Reagujeme a hovoríme im: ‚Vaše nebo nie je tak dobre chránené, ako si myslíte,‘“ povedal Zelenskyj. Na otázku, či dronové útoky, ktoré Rusko v poslednej dobe zažíva, sa dejú na jeho rozkaz, Zelenskyj odpovedal, že nie.

Zelenskyj tento týždeň bude v Spojených štátoch, kde vystúpi na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Vo Washingtone sa tiež zíde s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Ten ho v Bielom dome prijal už vlani v decembri.

Spojené štáty sú krajinou, ktorá čo do objemu poskytuje Ukrajine najväčšiu podporu. Od začiatku ruskej invázie vlani vo februári napadnutej krajine podľa Kielského inštitútu pre svetovú ekonomiku poslali Američania vojenskú, humanitárnu a finančnú pomoc v hodnote 76 miliárd dolárov.