Unikli fotografie deravej ruskej ponorky. Zasiahnuté plavidlo môže ísť na odpis

Analytici z investigatívnej komunity Conflict Intelligence Team sa dostali k exkluzívnym snímkam poškodeného plavidla. Na zverejnených fotografiách je poškodená deravá ruská ponorka Rostov na Done. Dve veľké diery má v trupe a do konca vojny sa zrejme nevráti na vodu.

Ako referuje portál iDnes.cz, analytici z Conflict Intelligence Team tvrdia, že Ukrajincom sa podarilo preraziť trup obomi zásahmi. Prvá diera je na mieste, kde má ponorka uložené torpéda. Druhá diera bola v oblasti priestoru pre posádku. V oboch prípadoch boli pravdepodobne zasiahnuté aj batérie v blízkosti kýlu.

450 kg TNT. Ako ukrajinský morský kamikadze dron prenikol cez ruskú obranu Video Ukrajina v noci na piatok 4. augusta 2023 pri špeciálnej operácii pri ruskom prístave Novorossijsk zasiahla ruskú výsadkovú loď triedy 775 Olenegorskij Gorňak. / Zdroj: Ukrajinská tajná služba SBU

„Hlavný odhad znie: vzhľadom na rozsah škôd je najskôr úplne na odpis… Oprava by mohla byť teoreticky možná, ale bola by ťažká a zabrala by veľa času aj zdrojov a najskôr by musela byť vykonaná v Petrohrade. Produkčná linka na stroje 636.3 ide, takže bude jednoduchšie postaviť novú, než sa tieto škody pokúšať opraviť,“ hodnotí investigatívna skupina Conflict Intelligence Team.

Ukrajinské sily vykonali útok na prístav Sevastopoľ na Ruskom anektovanom ukrajinskom polostrove Krym. Podľa šéfa správy mesta Michaila Razvožajeva bola zasiahnutá lodenica, kde vypukol požiar. Útok, ktorý poškodil dve plavidlá ruskej čiernomorskej flotily, mali na svedomí ukrajinské strely s plochou dráhou letu a námorné drony, uviedlo podľa agentúry RIA Novosti vo vyhlásení ruské ministerstvo obrany.

Ponorka Rostov na Done triedy Kilo je dlhodobo vyradená zo služby či rovnako zničená, napísal špecializovaný holandský server Oryx. Úspešný útok pričítal leteckým riadeným strelám Storm Shadow.

K rovnakému hodnoteniu sa podľa agentúry Ukrinform prikláňa tiež ukrajinská vojenská rozviedka HUR. „Ide o značné škody a teraz môžeme povedať, že je veľmi pravdepodobné, že stroje sú neopraviteľné,“ povedal zástupca šéfa spravodajskej služby Andrij Jusov. Významné je podľa neho okrem iného to, že ruská ponorka bola schopná odpaľovať strely Kalibr, ktoré Rusko v hojnom počte používa pri útokoch na ukrajinské ciele.

Podľa Kyjeva je to iba ‚predohra‘ k oslobodeniu Krymu. Mychajlo Podoljak poradca ukrajinského prezidenta, uviedol, že medzi najhlavnejšie priority ukrajinských útokov je aj zlikvidovanie ruského námorníctva.

„Musíme vyhnať zvyšky ruskej čiernomorskej flotily z krymských teritoriálnych vôd aj mimo nich a obnoviť status Čierneho mora ako medzinárodných vôd. Na tento účel sa ničí opravárenská infraštruktúra a ruské vojnové lode,“ uviedol Podoljak na twitteri.