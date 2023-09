Zastaví školské video Švédov na prahu NATO? Maďari vytiahli novú zámienku

To desaťminútové video má už štyri roky. Bolo určené pre švédskych ôsmakov, aby sa na hodinách občianskej náuky pred minulými eurovoľbami oboznámili s fungovaním únie. Jedna časť štvordielneho cyklu teraz hrozí ešte viac zdržať Štokholm na ceste do NATO. Rieši totiž otázku, čo sa stane, ak členské štáty začnú porušovať demokratické hodnoty. A ako príklad používa Maďarsko.

Maďarský premiér Viktor Orbán na júlovom summite NATO signalizoval, že Budapešť prestane blokovať prijatie Švédska do aliancie.

Maďarský premiér Viktor Orbán na júlovom summite NATO signalizoval, že Budapešť prestane blokovať prijatie Švédska do aliancie.

Maďarsko spolu s Tureckom sú posledné dve z tridsiatich členských krajín aliancie, ktoré ešte neodobrili vstup Švédska. Na júlovom summite NATO pritom Budapešť i Ankara sľúbili, že pričlenenie škandinávskeho čakateľa viac brzdiť nebudú. Uplynuli však dva mesiace a na programe jesenného zasadania maďarského parlamentu, ktoré sa začne o týždeň, bod ratifikácie švédskeho vstupu stále chýba, všimol si denník Népszava.

Švédske ponorky postrážia pre NATO Rusov v Baltskom mori Video

Maďarský parlament, v ktorom poslanci vládneho Fideszu majú ústavnú väčšinu, sa podľa posledných signálov s ratifikáciou nemieni ponáhľať. V uplynulých dňoch to naznačili hneď dvaja členovia vlády i samotný šéf parlamentu. Zámienkou sa stalo spomínané edukačné video, ako aj negatívne výroky niektorých opozičných politikov v Štokholme o stave demokracie v Maďarsku.

Tému starého vzdelávacieho videa minulý týždeň otvoril portál Mandiner, blízky vláde Viktora Orbána. Šéf kancelárie predsedu vlády Gergely Gulyás na otázku Mandinera reagoval, že ak sa ohováračské video skutočne premieta na základných školách, potom Štokholm „robí všetko pre to, aby zabránil Maďarsku ratifikovať jeho vstup do NATO“.

Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó vzápätí poslal svojmu švédskemu kolegovi otvorený list, v ktorom upozornil na údajný rozpor medzi požiadavkou, aby parlament v Budapešti ratifikoval vstup Švédska do NATO a „útokmi na maďarskú demokraciu“. Maďarskí poslanci sa podľa neho s pobúrením dozvedeli, že „na školách vo Švédsku sa šíria vážne obvinenia a falošné informácie, ktoré naznačujú, že demokracia je v Maďarsku v posledných rokoch na ústupe“.

Švédske bojové vozidlá už na Ukrajine nasadili proti Rusom Video

Ešte prudšie reagoval cez víkend šéf maďarského parlamentu László Kövér. „Nemyslím si, že potrebujeme spojenca, ktorý by mal o nás a o našom vlastenectve rovnaký názor, aký odráža tento film,“ povedal v rozhovore pre provládnu súkromnú televíziu HírTV. Kövér obvinil Švédov, že nechcú chrániť ani vlastnú krajinu a ich politická elita je vraj súčasťou globálnej mafie. Maďarsko podľa neho garantuje kolektívnu obranu v rámci aliancie. No on podľa vlastných slov neverí, „že potrebujeme spojenca, ktorý pľuje na vlastnú krajinu, nieto ešte na nás“.

„Z toho, čo robia Švédi svojej vlastnej krajine, možno priamo usudzovať, že svoju krajinu nemilujú, ba dokonca ju priam nenávidia, pretože keby ju nenenávideli, tak by ju neničili,“ poznamenal Kövér na adresu Štokholmu a jeho benevolentnej imigračnej politiky.

„Dúfam, že László Kövér nevyhlási vojnu kvôli tomuto vzdelávaciemu filmu,“ reagoval v televízii ATV na interview predsedu parlamentu šéf opozičného poslaneckého klubu socialistov Bertalan Tóth, ktorý v maďarskom parlamente opakovane bezúspešne predložil návrh na ratifikáciu vstupu Švédska do NATO. „Je jasné, že vstup armády s takými údernými schopnosťami, takou výzbrojou a takou prípravou do obranného spoločenstva zvýši bezpečnosť všetkých jeho členov vrátane Maďarska,“ dodal.

Prečo sa Budapešť vracia k obštrukcii, keď jej jasné, že od švédskej vlády, ktorá si ctí demokratické pravidlá, nemôže očakávať, že prinúti verejnoprospešnú nadáciu UR, aby zmenila školské osnovy alebo aby zakázala opozičným politikom kritizovať nedostatky maďarskej demokracie?

Čítajte viac Švédsko má členstvo v aliancii „na dohmat“

Podľa bývalého šéfa spoločného opozičného zahraničnopoli­tického kabinetu Istvána Szent-Iványiho ide zo strany Orbánovej vlády o bohapusté taktizovanie. „Všetko je nastavené na to, ako vydolovať nejaký výsledok či už z Európskej únie, alebo z NATO,“ povedal pre ATV. "Z pohľadu vlády je zvlášť zaujímavá Európska únia kvôli zmrazeným finančným prostriedkom. Myslím si, že tam smeruje tá taktika. Je to pritom úplne neúčinné a kontraproduktívne, len sa to obráti proti nám,“ varoval.