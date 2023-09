ONLINE: Zelenskyj v USA, pýta sa, či Rusko patrí do OSN. Rakety padali na Charkov aj Ľvov

Zelenskyj po príchode do New Yorku navrhol, aby členovia Organizácie Spojených národov porozmýšľali, či Rusko stále patrí do štruktúr OSN.

6:00 Ukrajinské mestá boli podľa miestnych úradov v noci na utorok opäť pod paľbou ruských striel a dronov. Ruský raketový útok zasiahol v pondelok večer priemyselnú zónu Charkova, výbuchy zneli v noci aj v Ľvove na západe krajiny. Na komunikačnej platforme Telegram to uviedli predstavitelia miestnych samospráv. Ukrajinská agentúra Ukrinform s odvolaním sa na armádu napísala, že tiež niektoré oblasti na východe a juhu krajiny čelili novým dronovým útokom. Ruská strana uviedla, že protivzdušná obrana zneškodnila tri vzdušné ciele v Belgorodskej oblasti. 2000.

„Máme informácie o zásahu priemyselnej zóny vo štvrti Cholodnohirskyj,“ uviedol starosta Charkova Ihor Terechov bez ďalších podrobností o škodách či obetiach. Ďalšie zdroje na telegrame hovoria o explóziách v tomto druhom najväčšom ukrajinskom meste.

Explózie sú hlásené aj zo Ľvova, kde podľa miestnych činiteľov protivzdušnú obranu zamestnávali bezpilotné lietadlá. Starosta Andrij Sadovyj uviedol, že po jednom z útokov vzplála priemyselná hala.

Podľa ukrajinskej agentúry bol tiež v rade miest na juhu a východe krajiny vyhlásený letecký poplach a boli zaznamenané útoky dronov štartujúcich z ruského Primorsko-Achtarsku.

Gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov na telegrame oznámil, že boli v regióne zneškodnené tri vzdušné objekty. Po útoku podľa neho zostali škody na elektrickej rozvodnej sieti, nie obeti na životoch.

5:55 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok so svojou ženou Olenou pricestoval do Spojených štátov. Na úvod návštevy sa v newyorskej nemocnici stretol so zranenými ukrajinskými vojakmi, v utorok ho čaká vystúpenie pred svetovými lídrami na Valnom zhromaždení OSN. Republikánsky predseda americkej Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy krátko pred príletom Zelenského oznámil, že s ním tento týždeň stretne.

Demokratický prezident Joe Biden by mal Zelenského prijať vo štvrtok v Bielom dome a očakáva sa, že sa ukrajinský vodca pri svojom pobyte vo Washingtone stretne s predstaviteľmi Kongresu z oboch politických strán, uviedol minulý týždeň Biely dom.

„Olena a ja sme prišli do Spojených štátov na týždňové zasadnutie Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni a na návštevu Washingtonu,“ napísal Zelenskyj. Dodal, že sa zúčastní na Valnom zhromaždení, summite o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja a zasadnutí Bezpečnostnej rady, ako aj rade dôležitých bilaterálnych rokovaní.

Ukrajina podľa Zelenského tento týždeň predloží členským štátom OSN konkrétny návrh, ako posilniť zásady územnej celistvosti a zlepšiť schopnosť OSN zmariť a zastaviť vojenskú agresiu.

Zelenskyj v pondelok po príchode do New Yorku navrhol, aby členovia Organizácie Spojených národov porozmýšľali, či Rusko stále patrí do štruktúr OSN, uviedla agentúra AP.

„Pre nás je veľmi dôležité, že všetky naše slová, naše posolstvá, si vypočujú naši partneri. A otázka, či je v OSN stále miesto pre ruských teroristov, nie je pre mňa. Myslím, že je to otázka pre všetkých členov OSN,“ povedal Zelenskyj po tom, čo navštívil zranených ukrajinských vojakov, ktorí sa zotavujú v nemocnici v New Yorku.

Zelenskyj pricestoval do New Yorku na Valné zhromaždenie OSN, v utorok by mal vystúpiť v rámci všeobecnej rozpravy. V stredu má diskutovať na rokovaní Bezpečnostnej rady (BR) OSN o situácii na Ukrajine. Rusko je jedným z piatich stálych členov BR OSN a očakáva sa, že šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov na stredajšom stretnutí vystúpi s príhovorom.

Na otázku, či zostane v miestnosti a vypočuje si príhovor šéfa ruskej diplomacie, Zelenskyj odpovedal: „Naozaj neviem, ako to bude.“

Agentúra AP pripomenula, že ukrajinský prezident ešte pred inváziou Ruska, ktoré je ako člen BR OSN poverené udržiavaním medzinárodného mieru a bezpečnosti, v roku 2021 uviedol, že OSN je „superhrdina na dôchodku, ktorý už dávno zabudol, aký skvelý bol kedysi“.

Zelenskyj tiež potvrdil, že sa stretne s Bidenom, vedúcimi predstaviteľmi Kongresu USA, vedením armády, americkými podnikateľmi, novinármi a členmi ukrajinskej komunity. Hneď po pristátí v New Yorku Zelenskyj odišiel priamo z letiska do univerzitnej nemocnice na Staten Islande, kde sa liečia ukrajinskí vojaci s amputáciami.

Americký Kongres v súčasnosti prerokúva poskytnutie ďalšej vojenskej a humanitárnej pomoci Ruskom napadanej Ukrajine vo výške až 21 miliárd dolárov. Spojené štáty doteraz Kyjevu na obranu pred ruskou agresiou poskytli pomoc vo výške 43,7 miliardy dolárov.

Kongres je v otázke poskytnutia ďalšej pomoci Ukrajine čoraz viac rozdelený. Biden sa usiluje o poskytnutie 13 miliárd dolárov dodatočnej vojenskej pomoci a osem miliárd dolárov na humanitárnu podporu Ukrajiny. Niektorí republikánski zákonodarcovia však presadzujú rozsiahle škrty vo federálnych výdavkoch a časť z nich sa snaží zastaviť finančnú pomoc Ukrajine. Kongres navyše do konca mesiaca potrebuje schváliť zákony potrebné na fungovanie vlády po 30. septembri.