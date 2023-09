Raketu, ktorá v Kosťantynivke zabila 17 civilistov, vypálili zrejme Ukrajinci

Napísal to denník The New York Times po analýze tejto udalosti. Úder v Kosťantynivke bol čo do počtu civilných obetí jedným z najhorších na Ukrajine v posledných mesiacoch. Podľa oznámenia ukrajinského ministra vnútra Ihora Klymenka pri ňom 17 ľudí zahynulo a 32 ďalších utrpelo zranenie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zhruba dve hodiny po zásahu trhoviska obvinil z útoku Rusko, ktoré od začiatku invázie mnohokrát podniklo útoky na ukrajinské civilné ciele.

Výbuch rakety na trhovisku v Kosťantynivke pripisovaný Rusom.

Video

K záveru, že Kosťantynivku ale pravdepodobne zasiahla ukrajinská strela, novinári The New York Times dospeli okrem iného na základe analýzy trajektórie rakety, ako aj preskúmania miesta jej dopadu.

Dráhu letu pritom analyzovali na základe videozáznamu zverejneného Zelenským, na ktorom sa otáčajú ľudia, keď počujú zvuky približujúcej sa rakety, a na strechách zaparkovaných automobilov je viditeľný jej odraz. Podľa novinárov amerického denníka raketa priletela z miest, ktoré sú pod kontrolou Ukrajiny.

Niekoľko minút pred zásahom trhoviska v Kosťantynivke sa okrem toho v miestnej skupine na platforme Telegram objavila správa o odpálení dvoch ukrajinských rakiet zeme-vzduch z mesta Družkivka asi 16 kilometrov od Kosťantynivky.

Odpálenie rakety počuli aj reportéri The New York Times, ktorí boli v tom čase v Družkivke. To sa pritom časovo zhodovalo so zásahom trhoviska v Kosťantynivke, kam raketa dopadla o štyri minúty neskôr.