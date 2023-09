Čaputová: Cieľmi SR je odstránenie chudoby i podpora ekologického hospodárenia

Odstránenie chudoby, znižovanie nerovností, či podpora spravodlivého a ekologického hospodárenia nie sú len diskusné témy, ale najmä konkrétne ciele, ktoré sa SR zaviazala naplniť do roku 2030. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá v pondelok vystúpila s prejavom na Summite trvalo udržateľného rozvoja v New Yorku, informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.