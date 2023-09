Austin: Čas nie je na strane Putina, nikdy nie je na strane diktátorov. 'Supertanky' Abrams sú na ceste

Na úvod dnešného rokovania kontaktnej skupiny pre Ukrajinu na americkej základni Ramstein v Nemecku to vyhlásil americký minister obrany Lloyd Austin. Povedal tiež, že Ukrajina už čoskoro dostane sľúbené americké tanky Abrams a že USA na svojom území pomôžu s výcvikom ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16.

Video

Podľa odborníkov je to jeden z najlepších tankov, možno dokonca najlepší, na svete. Poľsko už vlani v apríli podpísalo so Spojenými štátmi dohodu o dodávke 250 tankov M1A2 Abrams SEPv3. Kontrakt má hodnotu 4,75 miliardy dolárov. A hovorí sa, že len čo bude mať Poľsko prvé Abramsy, poľské tanky PT-91 by mohli zamieriť na Ukrajinu. Pozrite si Abramsy na videu US Army.