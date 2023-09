Lode s ukrajinským obilím majú dáždnik NATO. Bude to stačiť?

Ruské útoky a blokáda

"Je to jedno z dvoch plavidiel, ktoré sa minulý týždeň dostali do prístavu Čornomorsk cez dočasný koridor pre civilné plavidlá, ktorý vytvorilo ukrajinské námorníctvo. Ďalšia loď je v prístave naložená pšenicou pre Egypt,“ informoval na sociálnej sieti Twitter Kubrakov.

Moskva v júli prestala rešpektovať dohodu o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more. Odvtedy sa Rusko usiluje o to, aby zamedzilo exportu potravín. Snaží sa blokovať ukrajinské námorné prístavy a útočí aj na tie, ktoré sú v delte Dunaja.

Resilient Africa je prvá loď, ktorá vyplávala naplnená obilím, odkedy Rusko odstúpilo od spomenutej dohody, ktorú pomohli vyrokovať OSN a Turecko. Plavidlo by malo mať namierené do Izraela. Ukrajina sa spolieha na to, že lode s potravinovými komoditami ochráni, že časť plavby po Čiernom mori absolvujú cez teritoriálne vody Rumunska a Bulharska, čo sú krajiny Severoatlantickej aliancie. Dá sa predpokladať, že Rusko sa na plavidlá v tomto prípade neodváži zaútočiť.

"Vyzerá to tak, že to funguje lepšie, ako som predpokladala. Faktom je, že sme sa spoliehali na dohodu o vývoze obilia, a keď prestala platiť, nemali sme plán B,“ povedala pre Pravdu Iulia-Sabina Jojaová, odborníčka na medzinárodnú bezpečnosť a čiernomorský región z Inštitútu Blízkeho východu vo Washingtone. "To, že sa štáty NATO v podstate dohodli, že ukrajinské lode sa môžu pohybovať na hranici ich teritoriálnych vôd, je pomerne veľká vec,“ zdôraznila analytička.

Podľa Jojaovej sa v aliančných kruhoch debatovalo o tom, či by útok na ukrajinské plavidlo znamenal nejaké riziko. "Ak hovoríme o článku 5 o kolektívnej obrane, zdá sa, že takáto situácia by neviedla k jeho aktivácii. Vyzerá to tak, že NATO sa chce v prípade ukrajinských lodí vyhnúť eskalácii. No pomoc Ukrajine pri vytvorení koridoru je i tak skvelý krok a chcela by som zaň pochváliť alianciu a vlády Rumunska, Bulharska a Turecka,“ uviedla Jojaová.

Expertka však tiež pripomenula, že za tým všetkým stojí úsilie Kyjeva. "Ukrajina to umožnila tým, že sa jej podarilo vytvoriť vojenskú situáciu, v ktorej sa ruské lode v Čiernom mori musia obávať o svoju bezpečnosť. Rusko sa neustále usiluje bombardovať prístavy v delte Dunaja a odeskom regióne. Kyjev na to reagoval tak, že Moskve odkázal, že každú jej loď v oblasti bude považovať za legitímny vojenský cieľ. Ruská flotila v Čiernom mori je veľmi zraniteľná, čoho dôkazom je to, že Ukrajine sa darí v Odese prijímať lode a aj odtiaľ už vyplávali. Deje sa to v spolupráci s NATO,“ vysvetlila Jojaová. Už skôr napríklad Británia oznámila, že jej letectvo bude pomáhať ukrajinským lodiam a bude monitorovať ruské aktivity v Čiernom mori.

Neudržateľná situácia

Jojaová však tiež tvrdí, že tieto snahy stále neznamenajú, že Ukrajina bude môcť vyvážať dostatok obilia.

"Za deň by muselo vyplávať šesť lodí, aby mohol ukrajinský export skutočne fungovať a aby boli uspokojené potreby krajín, ktoré obilie potrebujú. To, čoho sme svedkami teraz, nie je postačujúce. Okrem toho, vzhľadom na ruské teroristické útoky proti potravinovým skladom a prístavom, je poistenie plavidiel veľmi drahé. V realite stojí tak veľa, že sa takmer neoplatí pustiť tieto lode na vodu. Z dlhodobejšieho hľadiska to nie je udržateľné. Bolo by dobré, keby sa podarilo nájsť nejaký kompromis, no nie je možné založiť novú dohodu o vývoze obilia na zrušení sankcií, ako to požaduje Rusko,“ skonštatovala Jojaová.