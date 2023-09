Duda: Ukrajina sa správa ako topiaci sa, bránime sa, aby nás nestiahla do hlbín

Ukrajina sa správa ako človek, ktorý sa topí a chytá sa všetkého naokolo. Tým, že jej pomáhame, máme právo brániť sa, aby nás nestiahol do hlbín, povedal v New Yorku poľský prezident Andrzej Duda. Uviedla to poľská agentúra PAP. Ukrajina a Poľsko sa dostali do sporu pre obilie.

Poľský prezident Andrzej Duda na SDG summite počas Valného zhromaždenia OSN 18. septembra 2023 v New Yorku.

„Tak trochu máme čo do činenia s topiacim sa človekom. Každý, kto sa podieľal na záchrane topiaceho sa, vie, že je mimoriadne nebezpečný a môže vás stiahnuť do hlbín. Má nepredstaviteľnú silu kvôli strachu, vplyvu adrenalínu a môže utopiť toho, kto ho chce zachrániť. Hovorí sa, že topiaci sa slamky chytá, ale on sa chytá všetkého, čoho môže,“ uviedol prezident podľa agentúry PAP.

Kollár: Ukrajinské obilie môže zdecimovať našich roľníkov Video

Podobá sa to trochu na situáciu medzi Poľskom a Ukrajinou, uviedol Duda. „Na Ukrajinu útočí Rusko, nepochybne je vo veľmi ťažkej situácii, chytá sa všetkého, čoho sa len dá… Musíme sa chrániť pred tým, aby nám ublížil, pretože ak nás utopí, tak mu už nepomôžeme. Takže sa musíme starať o naše záujmy a budeme to robiť efektívne a rozhodne,“ dodal poľský prezident, ktorý je na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym sa nestretol, podľa jeho vyjadrenia pre prieťahy v harmonograme prejavov v OSN. Nevylúčil, že sa stretnú neskôr.

Čítajte viac Boj o Ukrajinu sa odohráva aj na iných bojiskách. Cena obilia zletela dole, trhy zaplavujú dve obilnice sveta

Kyjev podal u Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sťažnosť proti Slovensku, Poľsku a Maďarsku kvôli ich rozhodnutiu pokračovať v embargu na dovoz ukrajinského obilia. Bratislava, Budapešť a Varšava sa rozhodli v embargu pokračovať aj napriek tomu, že Európska komisia, ktorá pôvodne s časovo obmedzeným zákazom dovozu ukrajinských plodín do niektorých členských krajín EÚ súhlasila, v piatok rozhodla o ukončení embarga. Krajiny zaviedli zákaz dovozu obilia v snahe ochrániť svojich vlastných poľnohospodárov, ktorí by podľa nich inak museli konkurovať lacným poľnohospodárskym plodinám dovážaným z Ukrajiny.

Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničia Oleh Nikolenko vo štvrtok vyhlásil, že ukrajinský dovoz stredoeurópskych poľnohospodárov v skutočnosti neohrozuje a že embargo nahráva Rusku, ktoré pokračuje v invázii na Ukrajinu a je tiež významným vývozcom obilia.

Kyjev okrem toho obvinil poľskú vládu v súvislosti s jej rozhodnutím pokračovať v embargu z populizmu. Poľsko sa nachádza uprostred kampane pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 15. októbra. Poľnohospodári patria medzi častých voličov vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) premiéra Mateusza Morawieckého. Varšava svoj zámer pokračovať v zákaze dovozu ukrajinského obilia oznámila minulý týždeň ako prvá.

Ukrajinská vláda neskôr „zjemnila“ rétoriku a ponúkla členom Európskej únie, ktorí s ňou susedia, kompromis v oblasti exportu obilia.